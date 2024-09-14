«Сочи» не удалось вскрыть оборону «Ротора»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги сошлись набравшие хорошую форму «Сочи» и «Ротор». Хозяева поля были активнее и имели около четырех хороших шансов повести в счете, но Мартин Крамарич и Владимир Писарский сплоховали. А лучший момент на 36-й минуте имел Марсело Алвес, который после навеса Крамарича со штрафного пробил головой с близкого расстояния, однако голкипер спас свои ворота. На 90-й минуте поле скидки Руслана Барта удар в упор по воротам гостей, но и здесь парировано.

Для «Сочи» это вторая ничья кряду, у команды 15 очков и пятая строчка, для «Ротора» - уже четвертая ничья подряд, у коллектива из Волгограда 14 баллов.