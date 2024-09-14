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Мелбет-Первая лига

«Сочи» не удалось вскрыть оборону «Ротора»

14 Сентября 2024 • 21:01 Комментировать
Сочи
0:0
Ротор

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги сошлись набравшие хорошую форму «Сочи» и «Ротор». Хозяева поля были активнее и имели около четырех хороших шансов повести в счете, но Мартин Крамарич и Владимир Писарский сплоховали. А лучший момент на 36-й минуте имел Марсело Алвес, который после навеса Крамарича со штрафного пробил головой с близкого расстояния, однако голкипер спас свои ворота. На 90-й минуте поле скидки Руслана Барта удар в упор по воротам гостей, но и здесь парировано.

Для «Сочи» это вторая ничья кряду, у команды 15 очков и пятая строчка, для «Ротора» - уже четвертая ничья подряд, у коллектива из Волгограда 14 баллов.

Протокол игры  
Сочи0:0Ротор
Дёгтев АлександрКожемякин ОлегЗаика КириллМарсело АлвешСуслов Кирилл 83' (Макарчук Артём ( 83') Никитин Кирилл 60' (Магаль Руслан ( 60') Начо СааведраКрамарич МартинКравцов Кирилл 74' (Макаров Анатолий ( 74') Сафронов Илья 60' (Барт Руслан ( 60') Писарский Владимир 83' (Шушеначев Артур ( 83')
Запасные: Лазарев ВладиславКарабашев НикитаБурмистров НикитаМаслов ПавелМелёшин ПавелЗаболотный НиколайЛитвинов Вячеслав
Чагров НикитаСемёнов Андрей ИгоревичПрищепа ДмитрийШумских Алексей  65'Плиев ЗаурбекПлотников Никита 77' (Дудкин Кирилл ( 77') Мальцев Михаил 69' (Соколов Игорь ( 69') Тюрин Владислав 58' (Кухарчук Илья ( 58') Таликин Дамир 66' (Болотов Евгений ( 66') Касимов Тимур 79' (Завезён Юрий ( 79') Морозов Владислав
Запасные: Пяткин ИванНикитин АлексейШвецов МаксимАверкиев ВадимАгеев Михаил
14 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Сочи

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Надёжная ставка и прогноз на матч Сочи – Ротор Мелбет-Первой лиги – 14 сентября 2024
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