«Сочи» не удалось вскрыть оборону «Ротора»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги сошлись набравшие хорошую форму «Сочи» и «Ротор». Хозяева поля были активнее и имели около четырех хороших шансов повести в счете, но Мартин Крамарич и Владимир Писарский сплоховали. А лучший момент на 36-й минуте имел Марсело Алвес, который после навеса Крамарича со штрафного пробил головой с близкого расстояния, однако голкипер спас свои ворота. На 90-й минуте поле скидки Руслана Барта удар в упор по воротам гостей, но и здесь парировано.
Для «Сочи» это вторая ничья кряду, у команды 15 очков и пятая строчка, для «Ротора» - уже четвертая ничья подряд, у коллектива из Волгограда 14 баллов.
Протокол игры
Дёгтев Александр•Кожемякин Олег•Заика Кирилл•Марсело Алвеш•Суслов Кирилл83' (Макарчук Артём (83') •Никитин Кирилл60' (Магаль Руслан (60') •Начо Сааведра•Крамарич Мартин•Кравцов Кирилл74' (Макаров Анатолий (74') •Сафронов Илья60' (Барт Руслан (60') •Писарский Владимир83' (Шушеначев Артур (83')
Чагров Никита•Семёнов Андрей Игоревич•Прищепа Дмитрий•Шумских Алексей• 65'Плиев Заурбек•Плотников Никита77' (Дудкин Кирилл (77') •Мальцев Михаил69' (Соколов Игорь (69') •Тюрин Владислав58' (Кухарчук Илья (58') •Таликин Дамир66' (Болотов Евгений (66') •Касимов Тимур79' (Завезён Юрий (79') •Морозов Владислав
14 сентября.
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