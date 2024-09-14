«Черноморец» одержал волевую победу в матче с «Енисеем»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» и «Енисей» играли на равных. Гости повели на девятой минуте. Кирилл Ушатов в штрафной запустил мяч в перекладину, а Максим Савельев добил его ударом головой - 0:1. Красноярцы забили снова еще в первом тайме, но это Максим Ширяев неудачно подставил голову под навес, и мяч от перекладины отскочил за ленточку - автогол - 1:1.

На 73-й минуте после подачи в штрафную игроки «Енисея» не смогли отбиться, и Егор Иванов вколотил мяч в сетку - 2:1. Тут же Александр Ломакин красиво наносил удар головой, но штанга испортила его планы.

«Черноморец» делит шестое место с 14 очками, соперник имеет 12 баллов и делит 11-ю строчку.