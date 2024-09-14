«Черноморец» одержал волевую победу в матче с «Енисеем»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» и «Енисей» играли на равных. Гости повели на девятой минуте. Кирилл Ушатов в штрафной запустил мяч в перекладину, а Максим Савельев добил его ударом головой - 0:1. Красноярцы забили снова еще в первом тайме, но это Максим Ширяев неудачно подставил голову под навес, и мяч от перекладины отскочил за ленточку - автогол - 1:1.
На 73-й минуте после подачи в штрафную игроки «Енисея» не смогли отбиться, и Егор Иванов вколотил мяч в сетку - 2:1. Тут же Александр Ломакин красиво наносил удар головой, но штанга испортила его планы.
«Черноморец» делит шестое место с 14 очками, соперник имеет 12 баллов и делит 11-ю строчку.
Протокол игры
|9'Савельев Максим (0:1)
|(1:1) Ширяев Максим30'
|(2:1) Иванов Егор74'
Фролкин Даниил•Черов Василий•Кумбурович Никола•Красильниченко Олег62' (Мусалов Магомед (62') •Стежко Виталий•Гурченко Даниил•Иванов Егор76' (Антонов Антон (76') •Енин Иван63' (Фищенко Руслан (63') •Ланин Олег•Уридия Мераби90' (Фомин Денис (90') •Родионов Илья46' (Кротов Вячеслав (46')
Антипин Станислав•Рукас Томас•Ширяев Максим•Тихонов Михаил•Масловский Александр•Ушатов Кирилл•Чуканов Андреа• 45'Шипунов Тимофей68' (Лайкин Максим (68') •Мазурин Андрей68' (Григорьев Даниил (68') •Ломакин Александр•Савельев Максим80' (Надольский Александр (80')
14 сентября.
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