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Мелбет-Первая лига

Гол на 12-й секунде позволил «КАМАЗу» одолеть «Аланию»

14 Сентября 2024 • 18:55 Комментировать
Алания
0:2
КАМАЗ
окончен

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» удачно съездил к «Алании». На 12-й секунде Павел Горелов справа прострелил в штрафную, и никто не помешал Давиду Караеву просто подставить ногу - 0:1. Руслан Апеков метров с семи не мог удвоить счет - голкипер шикарно среагировал. На 45-й минуте Александр Дерюгин обокрал защитника у линии штрафной и реализовал выход один на один с вратарем - 0:2.

Иван Козлов метров с 10 должен был вколачивать мяч в сетку, но банально по нему не попал. В ответ Тарас Гаглоев взял игру на себя и вовремя бил в правый угол ворот, но феноменально среагировал вратарь.

«КАМАЗ» делит 11-е место, «Алания» в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Алания0:2КАМАЗ
  1'Караев Давид (0:1)
  45'Дерюгин Александр (0:2)
Солдатенко РостиславТатаев АлексейПлиев КонстантинБутаев АллонГубиев Эрик 77' (Москаленчик Илья ( 77') Макаров СергейКокоев Давид 56' (Чочиев Алан ( 56') Гаглоев ТарасЧимези Ульямс 62' (Гурциев Батраз ( 62'  81') Нафиков Виктор 76' (Хугаев Алан ( 76') Абдоков Нури 62' (Хадарцев Батраз ( 62')
Запасные: Засеев АзаматТобоев ТаймуразДауров РусланЫшык МуратКарасёв АртёмБага АланНатабашвили Георгий
Анисимов АртурПочивалин ВалерийСтародуб Дмитрий 68' (Суханов Артём Романович ( 68') Гюрджан Артём  81'Тананеев ДмитрийГорелов Павел 88' (Кириллов Юрий ( 88') Дерюгин Александр 88' (Аюкин Руслан ( 88') Козлов ИванАпеков Руслан 77' (Защепкин Роман ( 77') Караев Давид 67' (Лаук Максим ( 67') Мельников Никита
Запасные: Nikita PlatonAdrian PlatonГращенков Роман  85'Купцов Илья
14 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Алания Камаз

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12 Сентября
15:31
Бесплатная ставка и прогноз на матч Алания – КАМАЗ Мелбет-Первой лиги – 14 сентября 2024
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