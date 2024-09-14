Гол на 12-й секунде позволил «КАМАЗу» одолеть «Аланию»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» удачно съездил к «Алании». На 12-й секунде Павел Горелов справа прострелил в штрафную, и никто не помешал Давиду Караеву просто подставить ногу - 0:1. Руслан Апеков метров с семи не мог удвоить счет - голкипер шикарно среагировал. На 45-й минуте Александр Дерюгин обокрал защитника у линии штрафной и реализовал выход один на один с вратарем - 0:2.
Иван Козлов метров с 10 должен был вколачивать мяч в сетку, но банально по нему не попал. В ответ Тарас Гаглоев взял игру на себя и вовремя бил в правый угол ворот, но феноменально среагировал вратарь.
«КАМАЗ» делит 11-е место, «Алания» в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|1'Караев Давид (0:1)
|45'Дерюгин Александр (0:2)
Солдатенко Ростислав•Татаев Алексей•Плиев Константин•Бутаев Аллон•Губиев Эрик77' (Москаленчик Илья (77') •Макаров Сергей•Кокоев Давид56' (Чочиев Алан (56') •Гаглоев Тарас•Чимези Ульямс62' (Гурциев Батраз (62') • 81'Нафиков Виктор76' (Хугаев Алан (76') •Абдоков Нури62' (Хадарцев Батраз (62')
Анисимов Артур•Почивалин Валерий•Стародуб Дмитрий68' (Суханов Артём Романович (68') •Гюрджан Артём• 81'Тананеев Дмитрий•Горелов Павел88' (Кириллов Юрий (88') •Дерюгин Александр88' (Аюкин Руслан (88') •Козлов Иван•Апеков Руслан77' (Защепкин Роман (77') •Караев Давид67' (Лаук Максим (67') •Мельников Никита
Запасные: Nikita Platon•Adrian Platon•Гращенков Роман• 85'Купцов Илья
14 сентября.
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