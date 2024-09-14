Гол на 12-й секунде позволил «КАМАЗу» одолеть «Аланию»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» удачно съездил к «Алании». На 12-й секунде Павел Горелов справа прострелил в штрафную, и никто не помешал Давиду Караеву просто подставить ногу - 0:1. Руслан Апеков метров с семи не мог удвоить счет - голкипер шикарно среагировал. На 45-й минуте Александр Дерюгин обокрал защитника у линии штрафной и реализовал выход один на один с вратарем - 0:2.

Иван Козлов метров с 10 должен был вколачивать мяч в сетку, но банально по нему не попал. В ответ Тарас Гаглоев взял игру на себя и вовремя бил в правый угол ворот, но феноменально среагировал вратарь.

«КАМАЗ» делит 11-е место, «Алания» в очке над зоной вылета.