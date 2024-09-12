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Мелбет-Первая лига

Лисакович будет играть за «Балтику»

12 Сентября 2024 • 16:51 Комментировать

Нападающий Виталий Лисакович меняет команду. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 26-летний футболист переходит из «Рубина» в «Балтику». Лисакович заключит с калининградским клубом трудовое соглашение, рассчитанное на три сезона.

Во второй части сезона 2023/2024 Виталий Лисакович выступал за «Балтику» на правах аренды. За этот период нападающий провёл 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевых паса на партнёров.

«Балтика» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона России.

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