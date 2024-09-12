Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий перешел в «Уфу». Об этом сообщается на официальном сайте клуба, выступающего в Мелбет-Первой лиге.

«Дмитрий Стоцкий выступал за нашу команду с 2015 по 2018 год, провёл 102 матча, забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач. Мы рады вновь приветствовать Дмитрия в нашей команде! Вместе к большим победам!» - говорится в публикации уфимского клуба.

Предыдущим местом работы Стоцкого был «Пари НН».

«Уфа» провально стартовала в новом розыгрыше Мелбет-Первой лиги. Команда набрала шесть баллов после девяти туров и располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице.