Экс-игрок «Краснодара» Стоцкий будет играть в первом дивизионе

Опытный российский защитник Дмитрий Стоцкий продолжит карьеру в Мелбет-Первой лиге.

Как сообщается в телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым», 34-летний футболист подпишет трудовое соглашение со своим бывшим клубом «Уфой». Ранее он выступал за эту команду с 2015 по 2018 год.

Последним местом работы Стоцкого был «Пари НН», цвета которого он защищал с 2022 по 2024 год. Кроме того, в карьере Дмитрия были «Краснодар» и калининградская «Балтика».

Уфимский клуб неудачно стартовал в этом сезоне Мелбет-Первой лиги. После девяти сыгранных туров команда набрала шесть баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.