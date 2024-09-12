Поддубский стал главным тренером «СКА-Хабаровска»

Алексей Поддубский назначен главным тренером ФК «СКА-Хабаровск». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона. Алексей Николаевич руководил командой с приставкой «исполняющий обязанности» с 21 августа, после того как было принято решение расторгнуть контракт с Дмитрием Воецким, сообщает клубный сайт.

Алексей Николаевич Поддубский является воспитанником хабаровского футбола. Выступал за хабаровский СКА, столичный ЦСКА, где стал финалистом последнего розыгрыша Кубка СССР, и находкинский «Океан», в составе которого провёл два сезона в Высшей российской лиге. В 2001 году вместе с хабаровскими «армейцами» вышел в Первый дивизион отечественного футбола. Всего в составе клуба Поддубский-футболист провёл 450 матчей, забил 57 мячей.

Свою тренерскую карьеру Алексей Николаевич начал в июне 2013 года, вступив в должность старшего тренера хабаровской «СКА-Энергии». А в 2015 году он впервые встал у руля коллектива дальневосточных «армейцев» и, проведя на финише пять матчей в качестве исполняющего обязанности главного тренера, реально помог команде сохранить место в Первом дивизионе.

С января 2016 года Поддубский являлся главным тренером молодёжного состава «СКА-Хабаровска», а 30 апреля 2017 года вновь был назначен исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона, сменив у руля Андрея Гордеева. А уже 24 мая 2017 года Алексей Николаевич был официально утверждён в должности главного тренера клуба. И именно под его руководством, завершив первенство в квартете сильнейших команд ПД, а затем и одолев в драматичных переходных матчах представителя РПЛ ФК «Оренбург», команда впервые в своей истории вышла в Премьер-лигу.

В целом относительно неплохо проведя в противостоянии с клубами российской футбольной элиты первую треть турнира (после 12 туров +2 =5 -5; мячи 8 – 14 и 14-е место в таблице), в зимний перерыв чемпионата 2017/18 наставник хабаровчан Поддубский всё же вынужден был сложить с себя обязанности главного тренера команды, перейдя на должность спортивного директора.

Возвращение Алексея Николаевича на тренерский мостик «СКА-Хабаровска» состоялось 26 марта 2019-го – после ухода из команды Вадима Евсеева, именно он был назначен исполняющим обязанности главного тренера «армейцев». Под его руководством команда, одержав по ходу турнира целый ряд побед, совершила отчаянный рывок наверх и до самого последнего тура претендовала на попадание в заветную четвёрку и, соответственно, право бороться за повышение в классе. Лишь на самом финише дружина уступила тогда дорогу соперникам из Нижнего Новгорода. Проработав в должности главного тренера до 19 октября 2020 года, Алексей Поддубский покинул пост наставника «СКА-Хабаровска». Покинул, чтобы вскоре вновь туда вернуться.

Очередной «камбэк» случился 23 февраля 2022 года – в конце межсезонья, буквально за день до закрытия трансферного окна, после внезапного ухода в подмосковные «Химки» Сергея Юрана, Поддубский в очередной раз возглавил «СКА-Хабаровск». И это возвращение едва вновь не стало триумфальным. Приняв команду от предыдущего наставника идущей на пятом месте, Алексей Николаевич не только смог удержать её на верху, но и сумел впоследствии развить успех, завоевав место в квартете сильнейших клубов ПД. Одержав уверенную победу в первом стыковом матче с подмосковными «Химками», в ответном поединке хабаровчане вынуждены были уступить представителям Премьеры 0:3, тем самым отложив свои притязания на возвращение в футбольную элиту на будущее.

И вот, спустя два долгих года – новое возвращение. 18 июня 2024-го Алексей Поддубский вошёл в тренерский штаб Дмитрия Воецкого, став старшим тренером команды «СКА-Хабаровска». Спустя два месяца, 21 августа, после расставания клуба с Воецким, он был назначен исполняющим обязанности главного тренера. А сегодня, 12 сентября 2024 года, решением руководства Алексей Поддубский был утверждён в должности главного тренера.

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