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Мелбет-Первая лига

Экс-защитник «Урала» Эмерсон перейдёт в «Енисей»

11 Сентября 2024 • 22:32 Комментировать

Защитник Эмерсон Иллой-Айет будет игроком красноярского «Енисея».

По информации Metaratings, стороны уже согласовали контракт, рассчитано соглашение будет до конца текущего сезона. На днях Эмерсон покинул екатеринбургский «Урал», в клубе из Свердловской области он провёл два последних года карьеры.

«Ключевую роль при переходе в «Енисей» сыграла личная заинтересованность в Эмерсоне главного тренера Андрея Тихонова», - отмечает источник.

«Енисей» по итогу девяти прошедших туров Мелбет-Первой лиги идёт на девятом месте в середине турнирной таблицы, очковый запас команды – 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Эмерсон Иллой-Айет
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