Экс-защитник «Урала» Эмерсон перейдёт в «Енисей»

Защитник Эмерсон Иллой-Айет будет игроком красноярского «Енисея».

По информации Metaratings, стороны уже согласовали контракт, рассчитано соглашение будет до конца текущего сезона. На днях Эмерсон покинул екатеринбургский «Урал», в клубе из Свердловской области он провёл два последних года карьеры.

«Ключевую роль при переходе в «Енисей» сыграла личная заинтересованность в Эмерсоне главного тренера Андрея Тихонова», - отмечает источник.

«Енисей» по итогу девяти прошедших туров Мелбет-Первой лиги идёт на девятом месте в середине турнирной таблицы, очковый запас команды – 12 баллов.