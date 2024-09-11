Радимов назвал клубы, которые будут бороться за выход в РПЛ

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какие команды будут бороться за выход в Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«Это тульский «Арсенал», московское «Торпедо», «Балтика», «Урал» и «Сочи». Вот пять команд, которые, думаю, будут бороться за выход в РПЛ», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После девяти проведенных туров Мелбет-Первой лиги первое место в турнирной таблице занимает тульский «Арсенал» с 19 баллами. На второй позиции располагается «Урал», в активе которого 18 очков. Топ-3 лидеров замыкает столичное «Торпедо» с 17 пунктами.