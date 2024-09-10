«СКА-Хабаровск» одолел «Чайку» и поднялся с последнего места

В Раменском завершился девятый тур Мелбет-Первой лиги матчем «СКА-Хабаровск» - «Чайка». На первых минутах дальневосточники получили штрафной удар в 18 метрах от ворот. Камран Алиев со стандарта обвел стенку, и голкипер с трудом переправил мяч от рамки. Данила Янов дальним ударом пытался создать угрозу, мяч срикошетил от защитника, и вратарь с трудом помешал ему влететь под перекладину.

В середине второго тайма блокирован удар Никиты Мирошниченко, Альбек Гонгапшев прострелил к дальней штанге, и Рамазан Гаджимурадов затолкал мяч в сетку - 1:0. Ответ Янова с плотным ударом с левого края штрафной - попадание в лицо вратаря.

Хабаровчане победили и ушли с последнего места, переместившись на 15-ю строчку. Соперник делит седьмую позицию.