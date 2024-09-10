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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» одолел «Чайку» и поднялся с последнего места

10 Сентября 2024 • 17:54 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:0
Чайка
окончен

В Раменском завершился девятый тур Мелбет-Первой лиги матчем «СКА-Хабаровск» - «Чайка». На первых минутах дальневосточники получили штрафной удар в 18 метрах от ворот. Камран Алиев со стандарта обвел стенку, и голкипер с трудом переправил мяч от рамки. Данила Янов дальним ударом пытался создать угрозу, мяч срикошетил от защитника, и вратарь с трудом помешал ему влететь под перекладину.

В середине второго тайма блокирован удар Никиты Мирошниченко, Альбек Гонгапшев прострелил к дальней штанге, и Рамазан Гаджимурадов затолкал мяч в сетку - 1:0. Ответ Янова с плотным ударом с левого края штрафной - попадание в лицо вратаря.

Хабаровчане победили и ушли с последнего места, переместившись на 15-ю строчку. Соперник делит седьмую позицию.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск1:0Чайка
(1:0) Гаджимурадов Рамазан64'  
Имамов ИсламПоярков Николай  90'Покидышев НиколайЖуравлёв ЮрийБыков АртёмЕмельянов Роман 62' (Гонгадзе Георгий ( 62') Симонян АртёмГаджимурадов Рамазан 73' (Гаглоев Александр ( 73') Першин НикитаАлиев Камран 62' (Мирошниченко Никита ( 62') Гонгапшев Альбек
Запасные: Халимбеков РустамКутовой МаксимКостюков МихаилБавин ЮрийЕршов КириллГурбан ГлебПершин ДенисЙосипой МариусКузнецов Алексей
Штепа МихаилИвашин Андрей 75' (Ужгин Матвей ( 75') Евдокимов АндрейКармаев НикитаНестеров Александр 75' (Арбузов Ярослав ( 75') Янов ДанилаМаляров НикитаБамматгереев Муслим 79' (Пелих Данил ( 79') Николаев Олег 79' (Левин Максим ( 79') Хохлачёв Александр  83' 84' (Козаченко Олег ( 84') Руденко Владислав
Запасные: Котов ДмитрийХоданович АндрейИбрагимов КамильЧерняков Даниил
10 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Чайка СКА-Хабаровск

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