«СКА-Хабаровск» одолел «Чайку» и поднялся с последнего места

В Раменском завершился девятый тур Мелбет-Первой лиги матчем «СКА-Хабаровск» - «Чайка». На первых минутах дальневосточники получили штрафной удар в 18 метрах от ворот. Камран Алиев со стандарта обвел стенку, и голкипер с трудом переправил мяч от рамки. Данила Янов дальним ударом пытался создать угрозу, мяч срикошетил от защитника, и вратарь с трудом помешал ему влететь под перекладину.
В середине второго тайма блокирован удар Никиты Мирошниченко, Альбек Гонгапшев прострелил к дальней штанге, и Рамазан Гаджимурадов затолкал мяч в сетку - 1:0. Ответ Янова с плотным ударом с левого края штрафной - попадание в лицо вратаря.
Хабаровчане победили и ушли с последнего места, переместившись на 15-ю строчку. Соперник делит седьмую позицию.
Протокол игры
|(1:0) Гаджимурадов Рамазан64'
Имамов Ислам•Поярков Николай• 90'Покидышев Николай•Журавлёв Юрий•Быков Артём•Емельянов Роман62' (Гонгадзе Георгий (62') •Симонян Артём•Гаджимурадов Рамазан73' (Гаглоев Александр (73') •Першин Никита•Алиев Камран62' (Мирошниченко Никита (62') •Гонгапшев Альбек
Штепа Михаил•Ивашин Андрей75' (Ужгин Матвей (75') •Евдокимов Андрей•Кармаев Никита•Нестеров Александр75' (Арбузов Ярослав (75') •Янов Данила•Маляров Никита•Бамматгереев Муслим79' (Пелих Данил (79') •Николаев Олег79' (Левин Максим (79') •Хохлачёв Александр 83'84' (Козаченко Олег (84') •Руденко Владислав
10 сентября.
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