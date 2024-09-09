«Балтика» добыла волевую победу в матче с «Тюменью»

«Балтика» играла против «Тюмени» в матче девятого тура Мелбет-Первой лиги. Уже на 12-й минуте после навеса Александра Бема Давид Шавлохов ударом головой поразил правый верхний угол ворот - 0:1. В ответ момент у Алекса Фернандеса, его удар все же парирован, а добивание пришлось в штангу. В середине тайма Амир Мохаммад получил пенальти в подарок, мяч покидал пределы поля, но футболиста хозяев сбили. Пострадавший Алекс Фернандес вызвался бить 11-метровый и слишком сильно и точно стрельнул в правый угол - 1:1. Сергей Пряхин оказался один на один с голкипером и не смог его переиграть. На последних минутах первого тайма Мохаммад издали наносил удар, вратарь справился, но Абу-Саид Эльдарушев добавил мяч в сетку - 2:1.

Удивительно, но ничего похожего по остроте после перерыва не было.

«Балтика» рванула на четвертое место, соперник же делит последнюю строчку.