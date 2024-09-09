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Мелбет-Первая лига

«Балтика» добыла волевую победу в матче с «Тюменью»

09 Сентября 2024 • 23:15 Комментировать
Балтика
2:1
Тюмень
окончен

«Балтика» играла против «Тюмени» в матче девятого тура Мелбет-Первой лиги. Уже на 12-й минуте после навеса Александра Бема Давид Шавлохов ударом головой поразил правый верхний угол ворот - 0:1. В ответ момент у Алекса Фернандеса, его удар все же парирован, а добивание пришлось в штангу. В середине тайма Амир Мохаммад получил пенальти в подарок, мяч покидал пределы поля, но футболиста хозяев сбили. Пострадавший Алекс Фернандес вызвался бить 11-метровый и слишком сильно и точно стрельнул в правый угол - 1:1. Сергей Пряхин оказался один на один с голкипером и не смог его переиграть. На последних минутах первого тайма Мохаммад издали наносил удар, вратарь справился, но Абу-Саид Эльдарушев добавил мяч в сетку - 2:1.

Удивительно, но ничего похожего по остроте после перерыва не было.

«Балтика» рванула на четвертое место, соперник же делит последнюю строчку.

Протокол игры  
Балтика2:1Тюмень
  13'Шавлохов Давид (0:1)
(1:1) Фернандес Алекс II26'  
(2:1) Эльдарушев Абу-Саид44'  
Свинов ИльяАндраде КевинМохаммад АмирОсипов Александр 57' (Терентьев Денис ( 57') Гассама НатанАванесян ТигранГлушков Никита Андреевич 78' (Маляров Кирилл ( 78') Пряхин Сергей 78' (Бегун Дмитрий ( 78') Саусь ВладиславЭльдарушев Абу-Саид 64' (Петров Илья ( 64') Фернандес Алекс II 64' (Стефанович Илья ( 64')
Запасные: Терещук НикитаБориско МаксимСавицкий ИванТитков НиколайКалачёв ИльяЛюбаков ЕгорЗазвонкин Иван
Крицюк СтаниславБем АлександрШавлохов Давид  89'Сухорученко Михаил  80'Храмцов Максим 58' (Поройков Станислав ( 58') Талалай Денис 46' (Петров Михаил ( 46') Клёнкин ДанилКоротаев АлександрКарпов ДанилКенфак ОливьеКупцов Дмитрий 70' (Кулишев Артём ( 70')
Запасные: Гошев ЕвгенийВоропаев АртёмМарьянов АндрейКалугин НикитаКосарев КириллТкачук ДенисПетухов Илья
09 сентября.
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Надёжная ставка и прогноз на матч Балтика – Тюмень Мелбет-Первой лиги – 9 сентября 2024
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