«Родина» уверенно обыграла «Сокол» в первом матче без Газзаева

Очень давно не побеждавшие «Родина» и «Сокол» пересеклись в девятом туре Мелбет-Первой лиги. На первых минутах Александр Юшин оказался практически один на один с голкипером и пробил в никуда. На седьмой минуте столичные футболисты разыграли мяч до верного, а Матвей Бурлаков со второй попытки все же пробил голкипера - 1:0. «Родина» удвоила перевес в начале второй половины, когда после высокого навеса Юшин вторым касанием со средней дистанции вколотил мяч в левый верхний угол ворот. Астемир Гордюшенко метров с 20 едва не поразил правый угол ворот, но кипер чудом среагировал.
«Родина» победила в первом матче после ухода Владимира Газзаева и с 14 очками делит четвертое место, соперник (11) - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Бурлаков Матвей8'
|(2:0) Юшин Александр59'
Сангаре Дэвид•Мещанинов Артём•Крижан Митча• 80'Шадринцев Дмитрий83' (Сокол Артём (83') •Мусаев Леон• 82'Кожедуб Святослав83' (Придава Николай (83') •Мальцев Руслан 69'76' (Кане Мамаду (76') •Гордюшенко Астемир67' (Данилин Максим Алексеевич (67') •Концевой Артём Александрович76' (Малыгин Дмитрий (76') •Бурлаков Матвей•Юшин Александр
Косаревский Пётр•Молодцов Артём•Капленко Никита•Иванов Дмитрий III•Синяк Антон•Полубояринов Данил•Чобанов Руслан•Саадуев Шамиль 66'68' (Чуриков Иван (68') •Сасин Дмитрий60' (Юзепчук Роман (60') •Самко Владислав•Максименко Артём73' (Шпитальный Владислав (73')
Запасные: Мокшин Иван•Крайков Тимур
09 сентября.
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