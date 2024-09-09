«Родина» уверенно обыграла «Сокол» в первом матче без Газзаева

Очень давно не побеждавшие «Родина» и «Сокол» пересеклись в девятом туре Мелбет-Первой лиги. На первых минутах Александр Юшин оказался практически один на один с голкипером и пробил в никуда. На седьмой минуте столичные футболисты разыграли мяч до верного, а Матвей Бурлаков со второй попытки все же пробил голкипера - 1:0. «Родина» удвоила перевес в начале второй половины, когда после высокого навеса Юшин вторым касанием со средней дистанции вколотил мяч в левый верхний угол ворот. Астемир Гордюшенко метров с 20 едва не поразил правый угол ворот, но кипер чудом среагировал.

«Родина» победила в первом матче после ухода Владимира Газзаева и с 14 очками делит четвертое место, соперник (11) - 11-е.