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Мелбет-Первая лига

«Родина» уверенно обыграла «Сокол» в первом матче без Газзаева

09 Сентября 2024 • 21:54 Комментировать
Родина Москва
2:0
Сокол

Очень давно не побеждавшие «Родина» и «Сокол» пересеклись в девятом туре Мелбет-Первой лиги. На первых минутах Александр Юшин оказался практически один на один с голкипером и пробил в никуда. На седьмой минуте столичные футболисты разыграли мяч до верного, а Матвей Бурлаков со второй попытки все же пробил голкипера - 1:0. «Родина» удвоила перевес в начале второй половины, когда после высокого навеса Юшин вторым касанием со средней дистанции вколотил мяч в левый верхний угол ворот. Астемир Гордюшенко метров с 20 едва не поразил правый угол ворот, но кипер чудом среагировал.

«Родина» победила в первом матче после ухода Владимира Газзаева и с 14 очками делит четвертое место, соперник (11) - 11-е.

Протокол игры  
Родина Москва2:0Сокол
(1:0) Бурлаков Матвей8'  
(2:0) Юшин Александр59'  
Сангаре ДэвидМещанинов АртёмКрижан Митча  80'Шадринцев Дмитрий 83' (Сокол Артём ( 83') Мусаев Леон  82'Кожедуб Святослав 83' (Придава Николай ( 83') Мальцев Руслан  69' 76' (Кане Мамаду ( 76') Гордюшенко Астемир 67' (Данилин Максим Алексеевич ( 67') Концевой Артём Александрович 76' (Малыгин Дмитрий ( 76') Бурлаков МатвейЮшин Александр
Запасные: Корякин АлександрКлещенко АлександрКочиев ХетагФищенко РусланТрунтаев ЕгорЧернышёв Даниил
Косаревский ПётрМолодцов АртёмКапленко НикитаИванов Дмитрий IIIСиняк АнтонПолубояринов ДанилЧобанов РусланСаадуев Шамиль  66' 68' (Чуриков Иван ( 68') Сасин Дмитрий 60' (Юзепчук Роман ( 60') Самко ВладиславМаксименко Артём 73' (Шпитальный Владислав ( 73')
Запасные: Мокшин ИванКрайков Тимур
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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Родина Москва

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22:27
Надёжная ставка и прогноз на матч Родина – Сокол Мелбет-Первой лиги – 9 сентября 2024
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