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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» и «Арсенал» забили по 2 гола в центральном матче

09 Сентября 2024 • 21:01 Комментировать
Торпедо Москва
2:2
Арсенал Тула
окончен

В центральном матче девятого тура Мелбет-Первой лиги «Торпедо» и «Арсенал» провели два разных тайма. На восьмой минуте взял на себя инициативу Артём Попов, принял мяч, прокинул себе на ход и пробил с правой ноги в дальний угол - 0:1. На 35-й минуте Боян Роганович начал атаку диагональю на правый край, тут же передача от Владислава Галкина в штрафную площадь на Аршака Коряна, который опередил Семенчука и поразил дальний угол - 1:1.  Оказался в чужой штрафной площади Сергей Ткачёв и мощно низом отправил игровой снаряд в сетку - офсайда нет, 1:2. Тут же подача с левого фланга от Рогановича, удар головой Сергеяя Бородина, после чего мяч попал в защитника Алексея Бердникова и влетел в ворота - автогол, 2:2.

Поле перерыва остроты было на порядок меньше. Выделим момент с аутом Коряна, Александр Чупаёв рванул к воротам и пробил - парировано.

«Торпедо» остается на третьем месте с 17 очками, а соперник (19) единолично лидирует.

Протокол игры  
Торпедо Москва2:2Арсенал Тула
  8'Попов Артём (0:1)
(1:1) Корян Аршак35'  
  39'Ткачёв Сергей (1:2)
(2:2) Бердников Алексей42'  
Бабурин ЕгорШевченко ГлебБородин Сергей АлексеевичДанилкин Егор  36'Роганович БоянГалкин Владислав 64' (Соколов Артём ( 64') Манелов Ираклий 80' (Червяков Руслан ( 80') Нетфуллин РавильЧурич МариоКорян Аршак 64' (Горбунов Игорь ( 64') Чупаёв Александр 80' (Максимов Максим ( 80')
Запасные: Шитов ВиталийКузьмичёв ИванВолков МихаилБайтуков РусланБотнарь ВиталийКостин АндрейОрехов АлександрНасыров Исламжан
Левашов МихаилПеченкин НикитаБердников АлексейСеменчук ДавидПопов АртёмКайнов МаксимТкачёв Сергей 69' (Шевченко Евгений ( 69') Цараев Алан 46' (Гелоян Ишхан ( 46'  83'Жилкин Григорий 84') Лёвин Владислав  72'Липовой Данил 46' (Раздорских Никита ( 46') Одейинка Малик 72' (Азявин Илья ( 72')
Запасные: Кашинцев ТимофейДмитриев ОлегМельников ДаниилСугробов ВладимирНдука Ифеани ДавидТурищев МаксимГригорьев Денис
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва л тула

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Торпедо – Арсенал Мелбет-Первой лиги – 9 сентября 2024
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