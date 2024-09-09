«Торпедо» и «Арсенал» забили по 2 гола в центральном матче

В центральном матче девятого тура Мелбет-Первой лиги «Торпедо» и «Арсенал» провели два разных тайма. На восьмой минуте взял на себя инициативу Артём Попов, принял мяч, прокинул себе на ход и пробил с правой ноги в дальний угол - 0:1. На 35-й минуте Боян Роганович начал атаку диагональю на правый край, тут же передача от Владислава Галкина в штрафную площадь на Аршака Коряна, который опередил Семенчука и поразил дальний угол - 1:1. Оказался в чужой штрафной площади Сергей Ткачёв и мощно низом отправил игровой снаряд в сетку - офсайда нет, 1:2. Тут же подача с левого фланга от Рогановича, удар головой Сергеяя Бородина, после чего мяч попал в защитника Алексея Бердникова и влетел в ворота - автогол, 2:2.

Поле перерыва остроты было на порядок меньше. Выделим момент с аутом Коряна, Александр Чупаёв рванул к воротам и пробил - парировано.

«Торпедо» остается на третьем месте с 17 очками, а соперник (19) единолично лидирует.