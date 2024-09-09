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«Алания» отцепила от состава одного из лидеров клуба слухи

09 Сентября 2024 • 19:35 Комментировать

Владикавказская «Алания» отцепила от основного состава капитана и уроженца Северной Осетии Ибрагима Цаллагова.

По информации Metaratings, тренерский штаб команды больше не рассчитывает на 33-летнего футболиста. При наличии достойного предложения игрока обороны и полузащиты будут готовы отпустить.

Что любопытно, Цаллагов сыграл в восьми матчах этого сезона за «Аланию». Притом, в шести из них Ибрагим выходил в стартовом составе.

Ранее Цаллагов выступал в клубах РПЛ, наибольшую известность приобрёл как игрок самарских «Крыльев Советов», «Зенита», «Сочи». В «Аланию» футболист вернулся год назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Ибрагим Цаллагов
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