Владикавказская «Алания» отцепила от основного состава капитана и уроженца Северной Осетии Ибрагима Цаллагова.

По информации Metaratings, тренерский штаб команды больше не рассчитывает на 33-летнего футболиста. При наличии достойного предложения игрока обороны и полузащиты будут готовы отпустить.

Что любопытно, Цаллагов сыграл в восьми матчах этого сезона за «Аланию». Притом, в шести из них Ибрагим выходил в стартовом составе.

Ранее Цаллагов выступал в клубах РПЛ, наибольшую известность приобрёл как игрок самарских «Крыльев Советов», «Зенита», «Сочи». В «Аланию» футболист вернулся год назад.