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Рыбус готов играть во втором дивизионе России – агент

09 Сентября 2024 • 16:39 Комментировать

Защитник Мацей Рыбус с лета находится в статусе свободного агента после ухода из «Рубина». Роман Орещук, агент 35-летнего футболиста, высказался о будущем своего клиента.

По словам Орещука, у Рыбуса как у свободного агента будет время на поиск команды и после закрытия летнего трансферного окна. Агент допустил, что защитник продолжит карьеру во втором по рангу футбольном дивизионе России.

«Нет такого, что Рыбус не хочет опускаться ниже РПЛ. Если бы было хорошее предложение из ФНЛ, то мы готовы были бы его рассмотреть. А так никакой принципиальности по лиге и стране», - цитирует Орещука Sport24.

В России Мацей Рыбус поиграл за «Ахмат», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук Мацей Рыбус
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