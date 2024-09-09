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Мелбет-Первая лига

Президент «Урала»: Не готовы подписать Дзюбу

09 Сентября 2024 • 16:26 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о форварде Артёме Дзюбе, который до сих пор находится без клубной прописки. По словам Иванова, «шмели» не планируют подписывать 36-летнего футболиста.

«Артём Дзюба – хороший парень, мой хороший знакомый. Но пока мы не готовы сделать ему предложение», - цитирует Иванова Metaratings.

Дзюба пребывает в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом». На днях представитель опытного форварда говорил о переговорах с несколькими клубами Российской премьер-лиги.

Отметим, что «Урал» сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге.

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