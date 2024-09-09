Во вторник «СКА-Хабаровск» сыграет против «Чайки»

В девятом туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» будет соперничать с «Чайкой». Номинально домашний матч для дальневосточников снова примет Раменское.

Команда из Песчанокопского прошлый сезон провела во Второй лиге, а после повышения в классе переиграли трех соперников и еще в четырех матчах добыла ничейные результаты, уступив только «Уралу». Перед началом тура новички шли на пятом месте с отставанием от лидера в пять очков. Хабаровчане делят последнее место с «Тюменью», набрав пять очков.

Во вторник матч начнется в 16:00 мск (23:00 по Хабаровску). Посмотреть футбол можно на сервисе «VK Видео», сайте «Матч ТВ» и «Кинопоиске».

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