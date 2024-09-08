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Мелбет-Первая лига

«Енисей» дожал «Нефтехимик», проведя больше тайма в большинстве

08 Сентября 2024 • 20:05 Комментировать
Нефтехимик
0:1
Енисей

В девятом туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки, «Нефтехимик» и «Енисей».

В середине первого тайма Александр Ломакин со стандарта подавал сферу в штрафную, где Андреа Чуканов выиграл борьбу за мяч у защитника «Нефтехимика» и пробил по воротам чуть выше. После ошибки защитника Александр Масловский проник в штрафную и плотно атаковал в левый угол ворот, а кипер красиво парировал. На 41-й минуте вторую желтую карточку за грубость получил Николай Толстопятов, оставив хозяев вдесятером.

Удивительно, но «Нефтехимик» создал больше остроты после перерыва. Султан Джамилов отобрал мяч у соперника и рванул к воротам, удар со средней дистанции мог быть точнее - во вратаря. Емельянов в штрафной в касание наносил удар в правый нижний угол, снова парировано. А вот «Енисей» добился своего на 84-й минуте - Максим Лайкин с левого фланга навесил в штрафную, вратарь был первым на мяче, но выбил его на Даниила Григорьева, который поразил правый верхний угол - 0:1.

В таблице у соперников по 12 очков, они делят восьмое место.

Протокол игры  
Нефтехимик0:1Енисей
  84'Григорьев Даниил (0:1)
Янович НикитаТолстопятов Николай  22'  40'Валиахметов ЭдуардСитдиков Марат  76'Шоркин МаксимРодин Даниил 33' (Морозов Кирилл ( 33') Шильцов Константин 46' (Кахидзе Александр ( 46'  72') Джамилов СултанПетров Максим ВячеславовичЕмельянов Данила 90' (Магомедов Рашид ( 90') Алиев Саид 46' (Сагуткин Даниил ( 46')
Запасные: Голыбин РенатГолубев АндрейПершин МатвейШарифуллин Линар
Антипин СтаниславШиряев Максим  5'Тихонов Михаил 82' (Лайкин Максим ( 82') Масловский АлександрРукас Томас  62'Мазурин Андрей 82' (Гилязетдинов Артур ( 82') Ломакин Александр  16' 90' (Молтенинов Илья ( 90') Ушатов КириллЧуканов АндреаШипунов Тимофей 82' (Батырев Амир ( 82') Савельев Максим 68' (Григорьев Даниил ( 68')
Запасные: Надольский АлександрШамов ЕгорДенисов РоманБогатырев Никита
08 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Енисей

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Нефтехимик – Енисей Мелбет-Первой лиги – 8 сентября 2024
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