«Енисей» дожал «Нефтехимик», проведя больше тайма в большинстве

В девятом туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки, «Нефтехимик» и «Енисей».

В середине первого тайма Александр Ломакин со стандарта подавал сферу в штрафную, где Андреа Чуканов выиграл борьбу за мяч у защитника «Нефтехимика» и пробил по воротам чуть выше. После ошибки защитника Александр Масловский проник в штрафную и плотно атаковал в левый угол ворот, а кипер красиво парировал. На 41-й минуте вторую желтую карточку за грубость получил Николай Толстопятов, оставив хозяев вдесятером.

Удивительно, но «Нефтехимик» создал больше остроты после перерыва. Султан Джамилов отобрал мяч у соперника и рванул к воротам, удар со средней дистанции мог быть точнее - во вратаря. Емельянов в штрафной в касание наносил удар в правый нижний угол, снова парировано. А вот «Енисей» добился своего на 84-й минуте - Максим Лайкин с левого фланга навесил в штрафную, вратарь был первым на мяче, но выбил его на Даниила Григорьева, который поразил правый верхний угол - 0:1.

В таблице у соперников по 12 очков, они делят восьмое место.