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Мелбет-Первая лига

Морено — о ничьей с «Аланией»: «Сочи» создал огромное количество моментов»

07 Сентября 2024 • 23:39 Комментировать
Алания
1:1
Сочи

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался после ничейного матча с «Аланией».

Встреча девятого тура Мелбет-Первой лиги завершилась со счетом 1:1.

— Мы создали огромное количество моментов. Наверное, было где-то около десяти ударов в створ и еще больше подходов. Но, к сожалению, мы не смогли их реализовать, — заявил Морено журналистам.

При этом специалист отметил, что в конце матча «Сочи» мог даже проиграть.

На данный момент «Сочи» находится на четвертой позиции в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, имея в своей копилке 14 зачетных баллов.

В следующем туре подопечные Морено примут на своем поле волгоградский «Ротор».

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Евро-Футбол.Ру,
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