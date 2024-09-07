Морено — о ничьей с «Аланией»: «Сочи» создал огромное количество моментов»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался после ничейного матча с «Аланией».

Встреча девятого тура Мелбет-Первой лиги завершилась со счетом 1:1.

— Мы создали огромное количество моментов. Наверное, было где-то около десяти ударов в створ и еще больше подходов. Но, к сожалению, мы не смогли их реализовать, — заявил Морено журналистам.

При этом специалист отметил, что в конце матча «Сочи» мог даже проиграть.

На данный момент «Сочи» находится на четвертой позиции в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, имея в своей копилке 14 зачетных баллов.

В следующем туре подопечные Морено примут на своем поле волгоградский «Ротор».