«КАМАЗ» обстрелял штанги ворот «Черноморца» и проиграл

«КАМАЗ» с «Черноморцем» пересеклись в последнем субботнем матче девятого тура Мелбет-Первой лиги. Уже на первой минуте на подступах к чужой штрафной зарядил Валерий Почивалин, в дальний угол летел мяч, но задел стойку. Плотный удар от Ивана Козлова, прямо в цель, но от стойки мяч улетел в поле. А вот гости свой шанс использовали по полной - после подачи корнера Василий Черов перепрыгнул всех и отправил мяч в сетку. У хозяев было больше тайма времени, чтобы отыграться, но вторая половина получилась без моментов.

«КАМАЗ» расположился в двух очках над зоной вылета, соперник - делит девятое место.