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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» обстрелял штанги ворот «Черноморца» и проиграл

07 Сентября 2024 • 19:33 Комментировать
КАМАЗ
0:1
Черноморец Нв

«КАМАЗ» с «Черноморцем» пересеклись в последнем субботнем матче девятого тура Мелбет-Первой лиги. Уже на первой минуте на подступах к чужой штрафной зарядил Валерий Почивалин, в дальний угол летел мяч, но задел стойку. Плотный удар от Ивана Козлова, прямо в цель, но от стойки мяч улетел в поле. А вот гости свой шанс использовали по полной - после подачи корнера Василий Черов перепрыгнул всех и отправил мяч в сетку. У хозяев было больше тайма времени, чтобы отыграться, но вторая половина получилась без моментов.

«КАМАЗ» расположился в двух очках над зоной вылета, соперник - делит девятое место.

Протокол игры  
КАМАЗ0:1Черноморец Нв
  40'Черов Василий (0:1)
Анисимов АртурПочивалин Валерий 69' (Аюкин Руслан ( 69') Стародуб Дмитрий 58' (Суханов Артём Романович ( 58') Гюрджан Артём 58' (Апеков Руслан ( 58') Тананеев ДмитрийМаругин ДаниилХубаев ДавидГорелов ПавелАкбашев РоманЗащепкин Роман 58' (Караев Давид ( 58') Козлов Иван
Запасные: Nikita PlatonAdrian PlatonДерюгин АлександрКириллов ЮрийГерасимов ДмитрийРатников Савелий
Фролкин ДаниилЧичинадзе АнриКрасильниченко Олег  27' 80' (Мусалов Магомед ( 80') Черов ВасилийСтежко Виталий 75' (Кумбурович Никола ( 75') Гурченко ДаниилАнтонов АнтонИванов Егор 76' (Окладников Андрей ( 76') Ланин ОлегРодионов Илья 66' (Кротов Вячеслав ( 66'  79') Уридия Мераби
Запасные: Енин ИванНикифоров НикитаРебров ДмитрийБезчаснюк АлександрФомин Денис
07 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Черноморец Новороссийск

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Рискованная ставка и прогноз на матч КАМАЗ – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 7 сентября 2024
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