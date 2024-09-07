«КАМАЗ» обстрелял штанги ворот «Черноморца» и проиграл

«КАМАЗ» с «Черноморцем» пересеклись в последнем субботнем матче девятого тура Мелбет-Первой лиги. Уже на первой минуте на подступах к чужой штрафной зарядил Валерий Почивалин, в дальний угол летел мяч, но задел стойку. Плотный удар от Ивана Козлова, прямо в цель, но от стойки мяч улетел в поле. А вот гости свой шанс использовали по полной - после подачи корнера Василий Черов перепрыгнул всех и отправил мяч в сетку. У хозяев было больше тайма времени, чтобы отыграться, но вторая половина получилась без моментов.
«КАМАЗ» расположился в двух очках над зоной вылета, соперник - делит девятое место.
Протокол игры
|40'Черов Василий (0:1)
Анисимов Артур•Почивалин Валерий69' (Аюкин Руслан (69') •Стародуб Дмитрий58' (Суханов Артём Романович (58') •Гюрджан Артём58' (Апеков Руслан (58') •Тананеев Дмитрий•Маругин Даниил•Хубаев Давид•Горелов Павел•Акбашев Роман•Защепкин Роман58' (Караев Давид (58') •Козлов Иван
Фролкин Даниил•Чичинадзе Анри•Красильниченко Олег 27'80' (Мусалов Магомед (80') •Черов Василий•Стежко Виталий75' (Кумбурович Никола (75') •Гурченко Даниил•Антонов Антон•Иванов Егор76' (Окладников Андрей (76') •Ланин Олег•Родионов Илья66' (Кротов Вячеслав (66') • 79'Уридия Мераби
07 сентября.
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