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Мелбет-Первая лига

«Сочи» ударно провёл первый тайм, но не смог одолеть «Аланию»

07 Сентября 2024 • 19:02 Комментировать
Алания
1:1
Сочи
окончен

«Алания» с «Сочи» провели противоречивый матч девятого тура Мелбет-Первой лиги. Стартовые 45 минут прошли в обилии атак, а вторая половина получилась пресной.

На третьей минуте после прострела с фланга от Кирилла Никитина пробил по воротам из пределов штрафной Кирилл Кравцов, но мяч полетел рядом со штангой. Вскоре Владимир Писарский выдал проникающий пас в штрафную на Мартина Крамарича, который оторвался от опеки соперника и вколотил снаряд точно в ближний нижний угол - 0:1. Пробивал головой из пределов штрафной Крамарич в борьбе с защитником после подачи с фланга от Кирилла Заики, но успел сложиться вратарь и потащил мяч с нижнего угла. На 29-й минуте редкая атака хозяев - протащил мяч по центру к штрафной Ульямс Чимези и отдал поперек на Нури Абдокова, который на замахе ушел от защитника и пробил из пределов штрафной точно в дальний нижний угол ворот - 1:1. После скидки от Кравцова пробивал с дальней дистанции Начо Сааведра, но мяч ногами отбил в сторону голкипер. После заброса с фланга от Никитина пробивал головой с линии вратарской Илья Сафронов, но на этот раз хозяев выручила штанга. После паса от Сафронова решил пробить с двадцати пяти метров Заика, и в красивейшем прыжке вратарь «Алании» потащил мяч из-под перекладины. Кравцов сместился с левого фланга в штрафную и в борьбе с защитником пробил в ближний нижний угол, но снова парировано в падении.

Во втором тайме лучший момент был на 90-й минуте - после навеса с фланга от Батраза Хадарцева зацепился Заур Тарба за мяч в чужой штрафной и отправил его в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

«Сочи» вышел на чистое четвёртое место, соперник - делит 12-е.

Протокол игры  
Алания1:1Сочи
  7'Крамарич Мартин (0:1)
(1:1) Абдоков Нури29'  
Солдатенко РостиславПлиев КонстантинБутаев Аллон 80' (Хугаев Алан ( 80') Губиев Эрик 72' (Тобоев Таймураз ( 72') Татаев Алексей  65'Макаров Сергей 80' (Бага Алан ( 80') Абдоков Нури 72' (Засеев Азамат ( 72') Гаглоев Тарас 79' (Хадарцев Батраз ( 79') Нафиков ВикторЧимези Ульямс  90'Тарба Заур
Запасные: Кокоев ДавидЫшык МуратКарасёв АртёмНатабашвили Георгий
Дёгтев АлександрЗаика Кирилл 86' (Магаль Руслан ( 86') Суслов КириллКожемякин ОлегМакарчук Артём 79' (Бурмистров Никита ( 79') Крамарич МартинНачо СааведраСафронов Илья 66' (Гуарирапа Сауль ( 66') Никитин Кирилл 79' (Марсело Алвеш ( 79') Кравцов КириллПисарский Владимир
Запасные: Лазарев ВладиславКарабашев НикитаМакаров АнатолийЗаболотный НиколайШагиахметов РусланЛитвинов Вячеслав
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Евро-Футбол.Ру,
Алания Сочи

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«Сочи» ударно провёл первый тайм, но не смог одолеть «Аланию»
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Ставка и прогноз на матч Алания – Сочи Мелбет-Первой лиги – 7 сентября 2024
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