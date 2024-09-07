«Сочи» ударно провёл первый тайм, но не смог одолеть «Аланию»

«Алания» с «Сочи» провели противоречивый матч девятого тура Мелбет-Первой лиги. Стартовые 45 минут прошли в обилии атак, а вторая половина получилась пресной.

На третьей минуте после прострела с фланга от Кирилла Никитина пробил по воротам из пределов штрафной Кирилл Кравцов, но мяч полетел рядом со штангой. Вскоре Владимир Писарский выдал проникающий пас в штрафную на Мартина Крамарича, который оторвался от опеки соперника и вколотил снаряд точно в ближний нижний угол - 0:1. Пробивал головой из пределов штрафной Крамарич в борьбе с защитником после подачи с фланга от Кирилла Заики, но успел сложиться вратарь и потащил мяч с нижнего угла. На 29-й минуте редкая атака хозяев - протащил мяч по центру к штрафной Ульямс Чимези и отдал поперек на Нури Абдокова, который на замахе ушел от защитника и пробил из пределов штрафной точно в дальний нижний угол ворот - 1:1. После скидки от Кравцова пробивал с дальней дистанции Начо Сааведра, но мяч ногами отбил в сторону голкипер. После заброса с фланга от Никитина пробивал головой с линии вратарской Илья Сафронов, но на этот раз хозяев выручила штанга. После паса от Сафронова решил пробить с двадцати пяти метров Заика, и в красивейшем прыжке вратарь «Алании» потащил мяч из-под перекладины. Кравцов сместился с левого фланга в штрафную и в борьбе с защитником пробил в ближний нижний угол, но снова парировано в падении.

Во втором тайме лучший момент был на 90-й минуте - после навеса с фланга от Батраза Хадарцева зацепился Заур Тарба за мяч в чужой штрафной и отправил его в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

«Сочи» вышел на чистое четвёртое место, соперник - делит 12-е.