«Шинник» уверенно переиграл «Уфу»

В девятом туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» принимал «Уфу».

Вячеслав Зинков со штрафного сыграл под удар боковыми ножницами Дмитрию Самойлову, Захар Фёдоров подставил «ногу-клюшку», и мяч попал под перекладину - 1:0. Голкипер гостей ошибся на выходе и оставил ворота пустыми, но Фёдоров пробил вдоль рамки. Зинков вместо подачи со штрафного целился в ближний угол - минимальный промах.

Во втором тайме Камиль Муллин от лицевой вывел на удар Шамиля Исаева, но он, как и попытка Артёма Гуренко, был парирован. В концовке Тимур Жамалетдинов от центрального круга пальнул по воротам и застал голкипера врасплох - 2:0.

«Шинник» с 9 очками рванул на 11-е место, оставив соперника с 6 баллами в зоне вылета.