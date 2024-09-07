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Мелбет-Первая лига

«Шинник» уверенно переиграл «Уфу»

07 Сентября 2024 • 17:04 Комментировать
Шинник
2:0
Уфа
окончен

В девятом туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» принимал «Уфу».

Вячеслав Зинков со штрафного сыграл под удар боковыми ножницами Дмитрию Самойлову, Захар Фёдоров подставил «ногу-клюшку», и мяч попал под перекладину - 1:0. Голкипер гостей ошибся на выходе и оставил ворота пустыми, но Фёдоров пробил вдоль рамки. Зинков вместо подачи со штрафного целился в ближний угол - минимальный промах.

Во втором тайме Камиль Муллин от лицевой вывел на удар Шамиля Исаева, но он, как и попытка Артёма Гуренко, был парирован. В концовке Тимур Жамалетдинов от центрального круга пальнул по воротам и застал голкипера врасплох - 2:0.

«Шинник» с 9 очками рванул на 11-е место, оставив соперника с 6 баллами в зоне вылета.

Протокол игры  
Шинник2:0Уфа
(1:0) Фёдоров Захар15'  
(2:0) Жамалетдинов Тимур84'  
Вамбольт ДенисЗагре Бен АзизКосогоров Артемий 80' (Шакуро Павел ( 80') Джон ДжонатанЧёрный АртурСухомлинов Данила 71' (Синицын Егор ( 71') Зинков ВячеславСамойлов Дмитрий 80' (Куль Руслан ( 80') Алейников ВасилийГбамбле Нене 63' (Фофана Сулейман ( 63') Фёдоров Захар 71' (Жамалетдинов Тимур ( 71')
Запасные: Султонов МухаммадМалахов АртёмЛаук МаксимАйдаров СергейЯкушевич Глеб
Чернов АлексейКутин ДенисПерченок Александр  45'Гуренко АртёмЗахаров Глеб  14' 46' (Мацхарашвили Никита ( 46') Карпов ВадимИсаев Шамиль  29' 85' (Гараев Виктор ( 85') Пасевич РоманАдаев Владислав 61' (Муллин Камиль ( 61') Анисимов Андрей 46' (Агеян Мигран ( 46') Ложкин Владислав 61' (Гыстаров Расул ( 61')
Запасные: Ушахин ЛевСаитгареев РемШаваев АлиханОзманов ДавидТеняев Александр
07 сентября.
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Шинник Уфа

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