«Шинник» уверенно переиграл «Уфу»

В девятом туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» принимал «Уфу».
Вячеслав Зинков со штрафного сыграл под удар боковыми ножницами Дмитрию Самойлову, Захар Фёдоров подставил «ногу-клюшку», и мяч попал под перекладину - 1:0. Голкипер гостей ошибся на выходе и оставил ворота пустыми, но Фёдоров пробил вдоль рамки. Зинков вместо подачи со штрафного целился в ближний угол - минимальный промах.
Во втором тайме Камиль Муллин от лицевой вывел на удар Шамиля Исаева, но он, как и попытка Артёма Гуренко, был парирован. В концовке Тимур Жамалетдинов от центрального круга пальнул по воротам и застал голкипера врасплох - 2:0.
«Шинник» с 9 очками рванул на 11-е место, оставив соперника с 6 баллами в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Фёдоров Захар15'
|(2:0) Жамалетдинов Тимур84'
Вамбольт Денис•Загре Бен Азиз•Косогоров Артемий80' (Шакуро Павел (80') •Джон Джонатан•Чёрный Артур•Сухомлинов Данила71' (Синицын Егор (71') •Зинков Вячеслав•Самойлов Дмитрий80' (Куль Руслан (80') •Алейников Василий•Гбамбле Нене63' (Фофана Сулейман (63') •Фёдоров Захар71' (Жамалетдинов Тимур (71')
Чернов Алексей•Кутин Денис•Перченок Александр• 45'Гуренко Артём•Захаров Глеб 14'46' (Мацхарашвили Никита (46') •Карпов Вадим•Исаев Шамиль 29'85' (Гараев Виктор (85') •Пасевич Роман•Адаев Владислав61' (Муллин Камиль (61') •Анисимов Андрей46' (Агеян Мигран (46') •Ложкин Владислав61' (Гыстаров Расул (61')
07 сентября.
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