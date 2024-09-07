«Урал» ушёл от поражения в матче с «Ротором»

В субботу в рамках девятого тура первенства Мелбет-Первой лиги «Урал» принимал «Ротор». Нулевой счёт на табло держался до 63-й минуты, пока голом не отметился нападающий волгоградской команды Владислав Морозов. Удержать победу футболистам «Ротора» не удалось – в добавленное ко второму тайму время гол забил форвард «шмелей» Мартин Секулич.

После финального свистка на табло остался гореть счёт 1:1. «Урал» догнал тульский «Арсенал» на вершине турнирной таблицы – у команд по 18 очков. Правда, «канониры» свою игру тура ещё не провели. «Ротор» пока что идёт в таблице четвёртым с 13 баллами в кармане.