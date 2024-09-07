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Мелбет-Первая лига

«Урал» ушёл от поражения в матче с «Ротором»

07 Сентября 2024 • 13:28 Комментировать
Урал
1:1
Ротор

В субботу в рамках девятого тура первенства Мелбет-Первой лиги «Урал» принимал «Ротор». Нулевой счёт на табло держался до 63-й минуты, пока голом не отметился нападающий волгоградской команды Владислав Морозов. Удержать победу футболистам «Ротора» не удалось – в добавленное ко второму тайму время гол забил форвард «шмелей» Мартин Секулич.

После финального свистка на табло остался гореть счёт 1:1. «Урал» догнал тульский «Арсенал» на вершине турнирной таблицы – у команд по 18 очков. Правда, «канониры» свою игру тура ещё не провели. «Ротор» пока что идёт в таблице четвёртым с 13 баллами в кармане.

Протокол игры  
Урал1:1Ротор
  63'Морозов Владислав (0:1)
(1:1) Секулич Мартин90'  
Арапов ДмитрийМамин АртёмМаргасов ТимофейГогличидзе ЛеоБегич Сильвие   90'   90' Сунгатулин Фаниль   90' Аюпов Тимур   66' (Секулич Мартин (   66' ) Железнов ЮрийЕгорычев АндрейИонов Алексей   77' (Мишкич Даниел (   77' ) Эрик Бикфалви
Запасные: Чудин ИванМосин ЕгорПорохов ИльяКузнецов ИванФилипенко ЕгорЭмерсон Иллой-АйетБочеров ВалерийМорозов НикитаБевеев Мингиян
Чагров НикитаПрищепа ДмитрийШумских АлексейШвецов МаксимСемёнов Андрей ИгоревичТюрин Владислав   59' (Кухарчук Илья (   59'   90') Мальцев Михаил   54'   79' (Плиев Заурбек (   79' ) Плотников НикитаБолотов Евгений   69' (Завезён Юрий (   69' ) Касимов Тимур   69' (Камлашев Даниил (   69' ) Агеев Михаил   59' (Морозов Владислав (   59' )
Запасные: Дудкин КириллСоколов ИгорьПяткин ИванТаликин ДамирНикитин АлексейАверкиев Вадим
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Евро-Футбол.Ру,
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