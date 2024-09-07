«Урал» ушёл от поражения в матче с «Ротором»

В субботу в рамках девятого тура первенства Мелбет-Первой лиги «Урал» принимал «Ротор». Нулевой счёт на табло держался до 63-й минуты, пока голом не отметился нападающий волгоградской команды Владислав Морозов. Удержать победу футболистам «Ротора» не удалось – в добавленное ко второму тайму время гол забил форвард «шмелей» Мартин Секулич.
После финального свистка на табло остался гореть счёт 1:1. «Урал» догнал тульский «Арсенал» на вершине турнирной таблицы – у команд по 18 очков. Правда, «канониры» свою игру тура ещё не провели. «Ротор» пока что идёт в таблице четвёртым с 13 баллами в кармане.
Протокол игры
|63'Морозов Владислав (0:1)
|(1:1) Секулич Мартин90'
Арапов Дмитрий•Мамин Артём•Маргасов Тимофей•Гогличидзе Лео•Бегич Сильвие 90' 90' •Сунгатулин Фаниль 90' •Аюпов Тимур 66' (Секулич Мартин ( 66' ) •Железнов Юрий•Егорычев Андрей•Ионов Алексей 77' (Мишкич Даниел ( 77' ) •Эрик Бикфалви
Чагров Никита•Прищепа Дмитрий•Шумских Алексей•Швецов Максим•Семёнов Андрей Игоревич•Тюрин Владислав 59' (Кухарчук Илья ( 59' 90') •Мальцев Михаил 54' 79' (Плиев Заурбек ( 79' ) •Плотников Никита•Болотов Евгений 69' (Завезён Юрий ( 69' ) •Касимов Тимур 69' (Камлашев Даниил ( 69' ) •Агеев Михаил 59' (Морозов Владислав ( 59' )
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