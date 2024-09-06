Российский специалист Андрей Талалаев официально возглавил клуб Мелбет-Первой лиги, «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба. Детали контракта с 51-летним тренером пока что не сообщаются.

Сменил на посту Талалаев Александра Грищенко. При Грищенко по итогу восьми прошедших туров Первой лиги «Балтика» шла на восьмом месте с 13 баллами в активе. Отставание от второго места составляет четыре балла.

Напомним, что летом Талалаев покинул вернувшиеся в РПЛ «Химки». Тренер в прошлом сезоне вернул подмосковный клуб в элиту российского футбола спустя год после вылета.