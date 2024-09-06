Шабаров высказался о травме Ишкова

Атакующий полузащитник Илья Ишков получил травму в матче молодёжных сборных России и Вьетнама. Комментарий по поводу повреждения 19-летнего игрока дал тренер команды Иван Шабаров.

«Посмотрим. Через мяч подвернул голеностоп. О степени тяжести сложно пока говорить. Будем надеяться, что не столь серьёзное повреждение, как могло показаться со стороны», - цитирует Шабарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что молодёжная сборная России обыграла команду Вьетнама с крупным счётом 3:0.

Добавим, что на клубном уровне Илья Ишков представляет «Урал», который выступает в Мелбет-Первой лиге.