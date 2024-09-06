Известен характер травмы Ишкова

Молодёжная сборная России в пятницу разгромила команду Вьетнама в товарищеском матче с результатом 3:0. Ложкой дёгтя стала травма атакующего полузащитника Ильи Ишкова. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», по предварительной информации у Ишкова имеется травма голеностопа. При этом пока что оценить степень серьёзности повреждения сложно.

Отметим, что на клубном уровне Илья Ишков представляет «Урал». В сезоне 2024/2025 19-летний футболист провёл во втором по рангу российском дивизионе восемь матчей, в которых записал на свой счёт один гол.