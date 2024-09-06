Ишков травмировался в матче молодёжной сборной России

В пятницу молодёжная сборная России проводит товарищеский матч против Вьетнама. По ходу игры травму получил атакующий полузащитник Илья Ишков, который на клубном уровне представляет «Урал».

В ближайшее время 19-летний Ишков наверняка пройдёт обследование, которое определит диагноз и степень серьёзности травмы. Будем следить за новостями.

Добавим, что в сезоне 2024/2025 Илья Ишков провёл в Мелбет-Первой лиге восемь матчей. В них молодой футболист записал на свой счёт один забитый гол. «Урал» сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице.