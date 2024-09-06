Стало известно, сколько миллионов рублей получит Талалаев при увольнении из «Балтики»

Андрей Талалаев в ближайшее время станет главным тренером «Балтики». Как удалось узнать телеграм-каналу «Инсайды от Карпа», в случае увольнения из калининградского клуба Талалаев получит 24 или 36 миллионов рублей. Сумма зависит от лиги, в которой произойдёт отставка по инициативе клуба: для Мелбет-Первой лиги это 24 миллиона, а для Российской премьер-лиги – 36.

Напомним, что Талалаев находится без тренерской работы с лета после ухода из «Химок».

На текущий момент «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона. От лидирующего тульского «Арсенала» команда отстаёт на пять зачётных баллов.