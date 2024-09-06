Талалаев запланировал первый трансфер в «Балтике»

Российский специалист Андрей Талалаев, который близок к назначению на пост главного тренера калининградской «Балтики», запланировал первый трансфер.

Согласно информации Metaratings.ru, наставник хочет видеть в команде опорного полузащитника Андрея Менделя, ныне находящегося в статусе свободного агента. Футболист уже вылетел в Калининград для подписания трудового соглашения с «Балтикой». Последним клубом Менделя был воронежский «Факел», за который он выступал на протяжении трех лет.

В текущем сезоне «Балтика» выступает в Мелбет-Первой лиге. После восьми туров калининградская команда занимает шестое место в таблице.