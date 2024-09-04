Талалаев анонсировал своё возможное место работы

Известный тренер Андрей Талалаев близок к тому, чтобы обрести новый клуб в своей тренерской карьере.

По информации Metaratings, Андрей Викторович в грядущий четверг проведёт переговоры с «Балтикой», клубом Мелбет-Первой лиги.

«Завтра встреча с руководством «Балтики». Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества», - приводит слова тренера источник.

«Балтика» вылетела по итогу прошлого сезона РПЛ. Сейчас клуб идёт на шестом месте турнирной таблицы второго по силе дивизиона России с 13 набранными очками.

В прошлом сезоне Талалаев вернул в РПЛ «Химки».