Нападающий «Урала» Илья Ишков назвал двух российских футболистов, которые являются для него примером.

Форвард выделил Александра Головина и Алексея Миранчука, которые уехали в Европу.

«То, на какой уровень игры вышел Головин - это топ. Лёша сейчас уехал в Америку, но в прошлом сезоне он завоевал еврокубок. Он всего лишь 11-й легионер-россиянин, которому это удалось», — приводит слова Ишкова «Советский Спорт».

Напомним, что Головин с этого сезона является капитаном «Монако», а Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед», которая выступает в МЛС. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.