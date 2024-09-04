Ишков: Я хотел бы помочь «Уралу» вернуться в РПЛ

Нападающий «Урала» Илья Ишков рассказал, почему принял решение не уходить из команды после вылета в Первую лигу.

Форвард отметил, что не будет скрывать, что предложения были и есть, однако он хочет помочь родной команде вернуться в РПЛ.

«А дальше уже пусть решает президент клуба, Григорий Викторович Иванов. «Урал» меня воспитал, доверял мне. Я хотел бы отплатить клубу, помочь ему вернуться в РПЛ, а потом уже двигаться дальше», — приводит слова Ишкова «Советский Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в восьми играх в Первой лиге и смог отметиться одним забитым мячом.