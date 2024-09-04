Владимир Газзаев объяснил, почему покинул «Родину»

В среду было объявлено об уходе Владимира Газзаева с должности главного тренера московской «Родины». По словам 44-летнего специалиста, решение об отставке он принял после упущенной победы в матче с новороссийским «Черноморцем». Газзаев сказал, что когда результаты не соответствуют ожиданиям, нельзя делать вид, что всё идёт хорошо.

«Я с большой симпатией отношусь к клубу «Родина». Но на данном этапе дела складываются не лучшим образом с точки зрения определённых моментов и прежде всего результата, на который я нацеливался», - слова Газзаева приводит пресс-служба клуба.

В восьми прошедших турах Мелбет-Первой лиги «Родина» добилась двух побед при пяти ничьих и одном поражении. На текущий момент команда располагается на десятой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона.