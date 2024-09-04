Столичная «Родина», выступающая в Мелбет-Первой лиге, объявила об уходе Владимира Газзаева с поста главного тренера. Специалист сам принял решение об отставке. «Родина» поблагодарила 44-летнего тренера и пожелала ему успехов в будущем.

Под руководством Газзаева «Родина» провела восемь матчей во втором по рангу футбольном дивизионе России. В них команда отпраздновала две победы при пяти ничьих и одном поражении. На текущий момент «Родина» занимает десятое место в турнирной таблице первенства.

Теперь «Родина» будет искать нового рулевого для команды.