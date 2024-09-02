Йорди Рейна: «Лебеденко мог бы играть и до 45 лет»

Бывший нападающий московского «Торпедо» Йорди Рейна высказался об Игоре Лебеденко, который ещё не так давно был его одноклубником в составе «автозаводцев».

«Большой профессионал, могу про него только хорошее сказать. Смог бы играть и до 45 лет, он в отличной физической форме. Когда тест «йо-йо» сдавали, одним из лучших в «Торпедо» был. Пример для молодых», - вспоминает Рейна в диалоге с телеканалом «Матч Премьер».

Недавно Лебеденко завершил карьеру в 41 год. Начинал он её в «Торпедо» в рядах клубной академии и завершил также в «Торпедо», но уже в 2024 году и совсем недавно, в минувшем августе.