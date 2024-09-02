«Ротор» с «Чайкой» сегодня не забивали

Восьмой тур Мелбет-Первой лиги закрыли «Ротор» и «Чайка». Главный момент первого тайма - Виктор Руденко успешно отобрал мяч и рванул слева к воротам, после чего сильно пробил в перекладину. Сразу после перерыва Данила Янов разогнал атаку по центру и выполнил передачу в центр штрафной площади «Ротора», Руденко в касание перебросил мяч через выбегающего голкипера, но в итоге перебросил и ворота. После розыгрыша углового Никита Маляров коварно забросил мяч к дальней штанге, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля. Дмитрий Прищепа со штрафного выполнил подачу в центр к линии вратарской, Иван Пяткин головой пробил в правый угол ворот, и мяч пролетел совсем рядом со штангой.

«Чайка» делит четвертое место с 13 очками в активе. У противника на один пункт меньше.