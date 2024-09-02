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Мелбет-Первая лига

«Ротор» с «Чайкой» сегодня не забивали

02 Сентября 2024 • 21:44 Комментировать
Ротор
0:0
Чайка

Восьмой тур Мелбет-Первой лиги закрыли «Ротор» и «Чайка». Главный момент первого тайма - Виктор Руденко успешно отобрал мяч и рванул слева к воротам, после чего сильно пробил в перекладину. Сразу после перерыва Данила Янов разогнал атаку по центру и выполнил передачу в центр штрафной площади «Ротора», Руденко в касание перебросил мяч через выбегающего голкипера, но в итоге перебросил и ворота. После розыгрыша углового Никита Маляров коварно забросил мяч к дальней штанге, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля. Дмитрий Прищепа со штрафного выполнил подачу в центр к линии вратарской, Иван Пяткин головой пробил в правый угол ворот, и мяч пролетел совсем рядом со штангой.

«Чайка» делит четвертое место с 13 очками в активе. У противника на один пункт меньше.

Протокол игры  
Ротор0:0Чайка
Чагров НикитаШвецов Максим  72'Шумских АлексейПлиев Заурбек 65' (Завезён Юрий ( 65') Семёнов Андрей ИгоревичПрищепа Дмитрий  58'Болотов Евгений 65' (Тюрин Владислав ( 65') Плотников НикитаТаликин Дамир 73' (Пяткин Иван ( 73') Касимов Тимур 58' (Агеев Михаил ( 58') Кухарчук Илья 59' (Морозов Владислав ( 59')
Запасные: Камлашев ДаниилДудкин КириллСоколов ИгорьЛутцев АртёмНикитин АлексейАверкиев Вадим
Штепа МихаилИвашин Андрей 72' (Ужгин Матвей ( 72') Евдокимов АндрейКармаев НикитаНестеров Александр  88'Маляров Никита 84' (Черняков Даниил ( 84') Бамматгереев Муслим 78' (Левин Максим ( 78') Янов ДанилаНиколаев Олег 73' (Пелих Данил ( 73') Хохлачёв Александр  75'Руденко Владислав
Запасные: Котов ДмитрийКозаченко ОлегХоданович Андрей
02 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Чайка

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Актуальная ставка и прогноз на матч Ротор – Чайка Мелбет-Первой лиги – 2 сентября 2024
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