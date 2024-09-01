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Мелбет-Первая лига

Дубль поймавшего кураж Писарского помог «Сочи» разгромить «Тюмень»

01 Сентября 2024 • 20:56 Комментировать
Сочи
3:0
Тюмень
окончен

В последнем матче дня в Мелбет-Первой лиги «Сочи» принимал «Тюмень».

Илья Сафронов должен был забивать после прострела Кирилла Кравцова справа, ему никто не мешал бить в правый угол, а голкипер не дернулся, но промах. На 45-й минуте Владимир Писарский перехватил мяч на чужой половине, разогнав контратаку, ее завершал Мартин Крамарич, но голкипер среагировал, а Писарский спокойно добил мяч головой - 1:0. Александр Коротаев отметился ударом боковыми ножницами, мяч дробил и пролетел у левой штанги. На 70-й минуте Писарский оформил дубль - получил мяч из-за боковой, эффектно прошел защитника и метров с 12 стрельнул под перекладину - 2:0. Дмитрий Купцов мог вернуть интригу, но его удар мимо голкипера приняла на себя штанга. На 90-й минуте Крамарич без помех с линии штрафной зарядил в левую девятку - 3:0.

«Тюмень» делит последнее место, а соперник - четвертое.

Протокол игры  
Сочи3:0Тюмень
(1:0) Писарский Владимир45'  
(2:0) Писарский Владимир70'  
(3:0) Крамарич Мартин88'  
Карабашев НикитаСуслов КириллМакарчук АртёмКожемякин Олег 83' (Литвинов Вячеслав ( 83') Заика КириллКрамарич Мартин  45'Сафронов Илья 72' (Барт Руслан ( 72'  85') Никитин Кирилл 72' (Магаль Руслан ( 72') Начо СааведраКравцов Кирилл 82' (Макаров Анатолий ( 82') Писарский Владимир 82' (Гуарирапа Сауль ( 82')
Запасные: Чирков МакарЛазарев ВладиславБурмистров НикитаДёгтев АлександрШагиахметов РусланРудаков Максим
Крицюк СтаниславШавлохов ДавидПетров Михаил 46' (Коротаев Александр ( 46'  77') Храмцов Максим  14'Сухорученко МихаилБем Александр 75' (Воропаев Артём ( 75') Клёнкин Данил  50'Ткачук Денис 62' (Кулишев Артём ( 62') Талалай Денис 75' (Купцов Дмитрий ( 75') Кенфак Оливье  90'Карпов Данил  55'
Запасные: Гошев ЕвгенийПоройков СтаниславМарьянов АндрейКалугин НикитаСавин АндрейКосарев КириллПетухов Илья
01 сентября.
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Ставка и прогноз на матч Сочи – Тюмень Мелбет-Первой лиги – 1 сентября 2024
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