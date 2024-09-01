Дубль поймавшего кураж Писарского помог «Сочи» разгромить «Тюмень»

В последнем матче дня в Мелбет-Первой лиги «Сочи» принимал «Тюмень».

Илья Сафронов должен был забивать после прострела Кирилла Кравцова справа, ему никто не мешал бить в правый угол, а голкипер не дернулся, но промах. На 45-й минуте Владимир Писарский перехватил мяч на чужой половине, разогнав контратаку, ее завершал Мартин Крамарич, но голкипер среагировал, а Писарский спокойно добил мяч головой - 1:0. Александр Коротаев отметился ударом боковыми ножницами, мяч дробил и пролетел у левой штанги. На 70-й минуте Писарский оформил дубль - получил мяч из-за боковой, эффектно прошел защитника и метров с 12 стрельнул под перекладину - 2:0. Дмитрий Купцов мог вернуть интригу, но его удар мимо голкипера приняла на себя штанга. На 90-й минуте Крамарич без помех с линии штрафной зарядил в левую девятку - 3:0.

«Тюмень» делит последнее место, а соперник - четвертое.