«КАМАЗ» и «Нефтехимик» оставили голы на потом

Середняки Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Нефтехимик» удивили невыразительной игрой в матче восьмого тура. В первом тайме опасный штрафной заработали гости, Максим Петров прямым ударом целился в левую девятку и попал в перекладину. Еще момент запорол Роман Акбашев, должен был расстреливать ворота, но промахнулся.

0:0, «КАМАЗ» делит 12-е место, соперник - пятое.