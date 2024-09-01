«КАМАЗ» и «Нефтехимик» оставили голы на потом

Середняки Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Нефтехимик» удивили невыразительной игрой в матче восьмого тура. В первом тайме опасный штрафной заработали гости, Максим Петров прямым ударом целился в левую девятку и попал в перекладину. Еще момент запорол Роман Акбашев, должен был расстреливать ворота, но промахнулся.
0:0, «КАМАЗ» делит 12-е место, соперник - пятое.
Протокол игры
Анисимов Артур•Почивалин Валерий•Абрамов Артём75' (Хубаев Давид (75') • 90'Гюрджан Артём•Маругин Даниил• 64'Кусяпов Талгат 25'43' (Тананеев Дмитрий (43') •Акбашев Роман•Козлов Иван•Защепкин Роман75' (Караев Давид (75') •Горелов Павел•Апеков Руслан75' (Стародуб Дмитрий (75')
Янович Никита•Валиахметов Эдуард•Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Толстопятов Николай•Родин Даниил•Шильцов Константин•Джамилов Султан•Петров Максим Вячеславович 36'61' (Алиев Саид (61') •Емельянов Данила•Магомедов Рашид
01 сентября.
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