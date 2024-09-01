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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» и «Нефтехимик» оставили голы на потом

01 Сентября 2024 • 19:38 Комментировать
КАМАЗ
0:0
Нефтехимик
окончен

Середняки Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Нефтехимик» удивили невыразительной игрой в матче восьмого тура. В первом тайме опасный штрафной заработали гости, Максим Петров прямым ударом целился в левую девятку и попал в перекладину. Еще момент запорол Роман Акбашев, должен был расстреливать ворота, но промахнулся.

0:0, «КАМАЗ» делит 12-е место, соперник - пятое.

Протокол игры  
КАМАЗ0:0Нефтехимик
Анисимов АртурПочивалин ВалерийАбрамов Артём 75' (Хубаев Давид ( 75'  90') Гюрджан АртёмМаругин Даниил  64'Кусяпов Талгат  25' 43' (Тананеев Дмитрий ( 43') Акбашев РоманКозлов ИванЗащепкин Роман 75' (Караев Давид ( 75') Горелов ПавелАпеков Руслан 75' (Стародуб Дмитрий ( 75')
Запасные: Nikita PlatonАюкин РусланПлатон РусланДерюгин АлександрКириллов ЮрийГерасимов ДмитрийРатников Савелий
Янович НикитаВалиахметов ЭдуардСитдиков МаратШоркин МаксимТолстопятов НиколайРодин ДаниилШильцов КонстантинДжамилов СултанПетров Максим Вячеславович  36' 61' (Алиев Саид ( 61') Емельянов ДанилаМагомедов Рашид
Запасные: Кахидзе АлександрГолыбин РенатГолубев АндрейСагуткин ДаниилПершин МатвейМорозов КириллШарифуллин Линар
01 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Нефтехимик

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Актуальная ставка и прогноз на матч КАМАЗ – Нефтехимик Мелбет-Первой лиги – 1 сентября 2024
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