«Сокол» с «Шинником» не порадовали голами

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» играл против «Шинника».

Нене Гбамбле едва не попал в правый угол ворот после корнера, все же промах. Такой же стандарт, но у Рифата Жамалетдинова еще выгоднее момент, но и здесь мяч полетел мимо. Шамиль Саадуев убрал опекуна и расстреливал ворота - парировано здесь. Роман Юзепчук разобрался с противниками и выкатил на удар Артёму Максименко - левая крестовина.

0:0, у «Сокола» 11 очков и седьмое место, соперник (6) - третий с конца.