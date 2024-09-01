«Сокол» с «Шинником» не порадовали голами

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» играл против «Шинника».
Нене Гбамбле едва не попал в правый угол ворот после корнера, все же промах. Такой же стандарт, но у Рифата Жамалетдинова еще выгоднее момент, но и здесь мяч полетел мимо. Шамиль Саадуев убрал опекуна и расстреливал ворота - парировано здесь. Роман Юзепчук разобрался с противниками и выкатил на удар Артёму Максименко - левая крестовина.
0:0, у «Сокола» 11 очков и седьмое место, соперник (6) - третий с конца.
Протокол игры
Косаревский Пётр•Молодцов Артём•Капленко Никита72' (Гуз Александр (72') •Синяк Антон•Иванов Дмитрий III•Сасин Дмитрий69' (Полубояринов Данил (69') •Чобанов Руслан69' (Юзепчук Роман (69') •Забелин Павел•Карпицкий Егор46' (Саадуев Шамиль (46') •Самко Владислав59' (Чуриков Иван (59') •Максименко Артём
Запасные: Ivan Mokshin•Шпитальный Владислав•Крайков Тимур
Вамбольт Денис•Джон Джонатан 29'79' (Куль Руслан (79') •Загре Бен Азиз•Косогоров Артемий•Скворцов Лев 50'69' (Малахов Артём (69') •Чёрный Артур•Алейников Василий•Сухомлинов Данила79' (Якушевич Глеб (79') •Зинков Вячеслав•Гбамбле Нене69' (Шакуро Павел (69') •Фёдоров Захар60' (Жамалетдинов Тимур (60')
Запасные: Фофана Сулейман•Лаук Максим•Айдаров Сергей•Синицын Егор
01 сентября.
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