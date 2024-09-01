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Мелбет-Первая лига

«Сокол» с «Шинником» не порадовали голами

01 Сентября 2024 • 17:56 Комментировать
Сокол
0:0
Шинник
окончен

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» играл против «Шинника».

Нене Гбамбле едва не попал в правый угол ворот после корнера, все же промах. Такой же стандарт, но у Рифата Жамалетдинова еще выгоднее момент, но и здесь мяч полетел мимо. Шамиль Саадуев убрал опекуна и расстреливал ворота - парировано здесь. Роман Юзепчук разобрался с противниками и выкатил на удар Артёму Максименко - левая крестовина.

0:0, у «Сокола» 11 очков и седьмое место, соперник (6) - третий с конца.

Протокол игры  
Сокол0:0Шинник
Косаревский ПётрМолодцов АртёмКапленко Никита 72' (Гуз Александр ( 72') Синяк АнтонИванов Дмитрий IIIСасин Дмитрий 69' (Полубояринов Данил ( 69') Чобанов Руслан 69' (Юзепчук Роман ( 69') Забелин ПавелКарпицкий Егор 46' (Саадуев Шамиль ( 46') Самко Владислав 59' (Чуриков Иван ( 59') Максименко Артём
Запасные: Ivan MokshinШпитальный ВладиславКрайков Тимур
Вамбольт ДенисДжон Джонатан  29' 79' (Куль Руслан ( 79') Загре Бен АзизКосогоров АртемийСкворцов Лев  50' 69' (Малахов Артём ( 69') Чёрный АртурАлейников ВасилийСухомлинов Данила 79' (Якушевич Глеб ( 79') Зинков ВячеславГбамбле Нене 69' (Шакуро Павел ( 69') Фёдоров Захар 60' (Жамалетдинов Тимур ( 60')
Запасные: Фофана СулейманЛаук МаксимАйдаров СергейСиницын Егор
01 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Шинник

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Актуальная ставка и прогноз на матч Сокол – Шинник Мелбет-Первой лиги – 1 сентября 2024
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