Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Арсенал» вернул лидерство после победы над «СКА-Хабаровском»

31 Августа 2024 • 20:30 Комментировать
Арсенал Тула
1:0
СКА-Хабаровск

После трёх ничейных результатов подряд «Арсенал» вернулся на победный путь, одолев «СКА-Хабаровск» в восьмом туре Мелбет-Первой лиги.

Сергей Ткачёв с правого фланга навесил к воротам, мяч срикошетил к дальней штанге, и в последний момент защитник блокировал потенциальный голевой удар. Малик Одейинка выиграл борьбу у опекуна, рванул к воротам, обхитрил голкипера и забил, но гол «Арсенала» отменили - был фол перед голевым рывком.

На 61-й минуте Максим Кайнов  головой пробил по воротам и попал в защитника, а вот Ансор Хабибов с отскока первым же касанием забил - 1:0. Одейинка подхватил мяч у штрафной площади хабаровской команды, ушёл от двоих защитников и чудом не пробил голкипера. Кайнов  со штрафного очень сильно и точно запустил мяч в створ, но снова сейв голкипера. 

«Арсенал» с 18 очками снова лидирует, а соперник - последний.

Протокол игры  
Арсенал Тула1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Хабибов Ансор61'  
Левашов МихаилСеменчук ДавидБердников Алексей  87'Печенкин НикитаПопов АртёмЛёвин ВладиславТкачёв Сергей 60' (Хабибов Ансор ( 60'Раздорских Никита 77') Гелоян Ишхан 46' (Липовой Данил ( 46') Кайнов МаксимЦараев Алан 77' (Коротков Александр Александрович ( 77') Одейинка Малик 81' (Турищев Максим ( 81')
Запасные: Жилкин ГригорийШевченко ЕвгенийКашинцев ТимофейДмитриев ОлегАзявин ИльяМельников ДаниилСугробов Владимир
Имамов ИсламПокидышев НиколайЖуравлёв ЮрийНосков Егор 21' (Поярков Николай ( 21') Першин Никита 69' (Гаглоев Александр ( 69') Алиев Камран 69' (Гонгапшев Альбек ( 69') Гаджимурадов Рамазан 84' (Кутовой Максим ( 84') Симонян Артём 69' (Емельянов Роман ( 69'  90') Бавин ЮрийБыков Артём  68'Гонгадзе Георгий
Запасные: Халимбеков РустамМирошниченко НикитаКостюков МихаилЕршов КириллПершин ДенисКузнецов Алексей
31 августа.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула СКА-Хабаровск

Новости по матчу

30 Августа
10:19
«СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Арсеналом»
29 Августа
21:10
Надёжная ставка и прогноз на матч Арсенал – СКА-Хабаровск Мелбет-Первой лиги – 31 августа 2024
15:27
Першин: «Решение о переходе в «СКА-Хабаровск» принял за полчаса»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Определились все 36 участников Лиги чемпионов Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля» «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Назван фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» - третий, «Барселона» - шестая «ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Серхио Рамос договорился с новым клубом
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду»
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Алания Алания
3
1
1.64 3.60 5.20
Видео
Окончен
Арсенал Тула Арсенал Тула
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
1
0
1.54 3.75 6.20
Видео
01.09.24 в 16:00
Сокол Сокол
Шинник Шинник
2.27 3.05 3.25
Видео
01.09.24 в 17:30
КАМАЗ КАМАЗ
Нефтехимик Нефтехимик
2.49 3.10 2.85
Видео
01.09.24 в 18:00
Черноморец Нв Черноморец Нв
Родина Москва Родина Москва
2.65 3.15 2.60
Видео
01.09.24 в 19:00
Сочи Сочи
Тюмень Тюмень
1.42 4.20 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Августа
20:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» вернул лидерство после победы над «СКА-Хабаровском»
19:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Слишкович прокомментировал информацию об интересе «Балтики»
18:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» дожал «Аланию» и возглавил Первую лигу
11:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» проиграл «Балтике» из-за привоза голкипера
30 Августа
21:30 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Луны подтвердили, что «Химки» могут выкупить игрока эксклюзив
21:22 · Россия. Премьер-лига
Луна стал игроком «Химок» официально
18:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» объявило о расставании с Коноваловым официально
17:56 · Россия. Премьер-лига
«Химки» и «Балтика» договорились по Луне слухи
10:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Арсеналом»
29 Августа
20:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Итало покинул «Урал» спустя три месяца после подписания контракта слухи
18:40 · Россия. Премьер-лига
Каштанов сменил «Урал» на «Факел» официально
16:53 · Россия. Премьер-лига
Черов сменил «Факел» на «Черноморец» официально
15:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Першин: «Решение о переходе в «СКА-Хабаровск» принял за полчаса»
14:30 · Россия. Премьер-лига
В «Урал» перешёл воспитанник «Зенита»
28 Августа
13:12 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Сочи» Гуарирапа может перейти в ЦСКА 1 слухи
12:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Василенко высказался о назначении главным тренером «Черноморца»
12:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Олег Василенко назначен главным тренером «Черноморца» официально
11:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ из Хорватии официально
27 Августа
17:26 · Россия. Премьер-лига
Крицюк близок к переходу в сибирский клуб слухи
08:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стипиди раскритиковал эксперимент с системой ВАР в Мелбет-Первой лиге эксклюзив
26 Августа
21:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Родиной»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гуарирапа близок к уходу из «Сочи», клуб ищет ему замену слухи
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
В Мелбет-Первой лиге начинают тестировать ВАР официально
13:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» высказались о возможном назначении Василенко на должность главного тренера
13:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» рассказали, почему решили расстаться с Гараниным
Все новости
Рекомендуем