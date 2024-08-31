«Арсенал» вернул лидерство после победы над «СКА-Хабаровском»

После трёх ничейных результатов подряд «Арсенал» вернулся на победный путь, одолев «СКА-Хабаровск» в восьмом туре Мелбет-Первой лиги.

Сергей Ткачёв с правого фланга навесил к воротам, мяч срикошетил к дальней штанге, и в последний момент защитник блокировал потенциальный голевой удар. Малик Одейинка выиграл борьбу у опекуна, рванул к воротам, обхитрил голкипера и забил, но гол «Арсенала» отменили - был фол перед голевым рывком.

На 61-й минуте Максим Кайнов головой пробил по воротам и попал в защитника, а вот Ансор Хабибов с отскока первым же касанием забил - 1:0. Одейинка подхватил мяч у штрафной площади хабаровской команды, ушёл от двоих защитников и чудом не пробил голкипера. Кайнов со штрафного очень сильно и точно запустил мяч в створ, но снова сейв голкипера.

«Арсенал» с 18 очками снова лидирует, а соперник - последний.