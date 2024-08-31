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Слишкович прокомментировал информацию об интересе «Балтики»

31 Августа 2024 • 19:49 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал комментарий по поводу продолжения карьеры. По словам специалиста, у него после ухода из московского клуба было несколько предложений, но они Слишковича не заинтересовали. Тренер отметил, что речь идёт о предложениях из России и из-за рубежа. При этом Слишкович готов вернуться к работе. 

«У меня нет паузы в карьере, если появится клуб с интересным проектом, то, конечно, я готов работать. «Балтика»? Не знаю, кто пускает эту информацию. Со мной никто не контактировал, я ничего об этом не знаю», - цитирует Слишковича Metaratings.

Стоит сказать, что «Балтика» сейчас выступает во втором по рангу футбольном дивизионе России. Из Премьер-лиги калининградская команда вылетела весной.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Владимир Слишкович
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