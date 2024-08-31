«Урал» дожал «Аланию» и возглавил Первую лигу

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги «Урал» принимал «Аланию» и уже видел себя на первом месте, но гости едва не ушли от поражения.

Под прессингом хозяев Фаниль Сунгатулин выкатил мяч Тимуру Аюпову, а тот сразу же нанес удар с носка, оставив голкипера ни с чем. Алексей Ионов оказался почти один на один с вратарем и вовремя его перебросил, вот только в створ он не попал.

В концовке гости наконец-то размочили счет - Виктор Дауров с 25 метров без помех пальнул под перекладину - 1:1. Далее еще обмен моментами - Тимур Аюпов с пенальти перехитрил голкипера. В ответ Алексей Татаев после подачи со штрафного бил через себя и попал в штангу. Тут же Егор Мосин сыграл вразрез обороны, Мартин Секулич оказался сам перед голкипером и попал в ближний угол - 3:1.

«Урал» все же первый, соперник - 12-й.