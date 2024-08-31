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Мелбет-Первая лига

«Урал» дожал «Аланию» и возглавил Первую лигу

31 Августа 2024 • 18:03 Комментировать
Урал
3:1
Алания
окончен

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги «Урал» принимал «Аланию» и уже видел себя на первом месте, но гости едва не ушли от поражения.

Под прессингом хозяев Фаниль Сунгатулин выкатил мяч Тимуру Аюпову, а тот сразу же нанес удар с носка, оставив голкипера ни с чем. Алексей Ионов оказался почти один на один с вратарем и вовремя его перебросил, вот только в створ он не попал.

В концовке гости наконец-то размочили счет - Виктор Дауров с 25 метров без помех пальнул под перекладину - 1:1. Далее еще обмен моментами - Тимур Аюпов с пенальти перехитрил голкипера. В ответ Алексей Татаев после подачи со штрафного бил через себя и попал в штангу. Тут же Егор Мосин сыграл вразрез обороны, Мартин Секулич оказался сам перед голкипером и попал в ближний угол - 3:1.

«Урал» все же первый, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Урал3:1Алания
(1:0) Аюпов Тимур24'  
  78'Нафиков Виктор (1:1)
(2:1) Аюпов Тимур83'  
(3:1) Секулич Мартин90'  
Арапов ДмитрийГогличидзе ЛеоМаргасов ТимофейМамин АртёмБегич СильвиеЕгорычев АндрейИшков Илья 61' (Мосин Егор ( 61') Аюпов ТимурСунгатулин ФанильЭрик Бикфалви 70' (Железнов Юрий ( 70') Ионов Алексей 70' (Секулич Мартин ( 70'  90')
Запасные: Чудин ИванМишкич ДаниелКузнецов ИванФилипенко ЕгорЭмерсон Иллой-АйетБардачёв МатвейБочеров ВалерийМорозов НикитаБевеев Мингиян
Солдатенко РостиславМоскаленчик Илья  67' 84' (Цаллагов Ибрагим ( 84') Бага АланПлиев Константин  81'Татаев Алексей  36'Кокоев Давид 46' (Гаглоев Тарас ( 46') Нафиков ВикторЧимези Ульямс 61' (Хугаев Алан ( 61') Тарба ЗаурАбдоков Нури 77' (Тобоев Таймураз ( 77') Макаров Сергей
Запасные: Засеев АзаматДауров РусланГубиев ЭрикХадарцев БатразНатабашвили Георгий
31 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Алания Урал

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Надёжная ставка и прогноз на матч Урал – Алания Мелбет-Первой лиги – 31 августа 2024
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