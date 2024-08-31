«Енисей» проиграл «Балтике» из-за привоза голкипера

Восьмой тур Мелбет-Первой лиги открылся поединком между «Енисеем» и «Балтикой».
Андрей Мазурин в штрафной разобрался с соперниками и бил в дальний угол, и защитник у ленточки помог голкиперу отбиться. А вскоре прошла красивая комбинация «Балтики», в заключительной стадии Юрий Ковалёв слева прострелил во вратарскую, а Кирилл Никишин не мог промахнуться - 0:1. Александр Ломакин ответил плотным ударом в ближний угол - с большим трудом парировано.
Второй тайм начался с чудовищного ляпа голкипера «Енисея», после паса назад от Томаса Рукаса Станислав Антипин пропустил мяч между ног - 0:2. В концовке Даниил Григорьев с правого края штрафной отдал под удар Ломакину - 1:2.
«Балтика» с 13 очками делит третье место с «Торпедо», «Енисей» - 11-й.
Протокол игры
|23'Никишин Кирилл (0:1)
|48'Рукас Томас (0:2)
|(1:2) Ломакин Александр85'
Антипин Станислав•Гилязетдинов Артур•Ширяев Максим74' (Григорьев Даниил (74') •Рукас Томас•Масловский Александр•Лайкин Максим60' (Шипунов Тимофей (60') •Чуканов Андреа• 3'Ломакин Александр•Мазурин Андрей• 74'Самойлов Денис 56'60' (Тихонов Денис (60'•Ушатов Кирилл74') •Молтенинов Илья60' (Батырев Амир (60')
Свинов Илья•Гассама Натан•Осипов Александр•Андраде Кевин•Ковалёв Юрий58' (Терентьев Денис (58') •Саусь Владислав88' (Мохаммад Амир (88') •Пряхин Сергей•Глушков Никита Андреевич72' (Петров Илья (72') • 90'Аванесян Тигран•Никишин Кирилл72' (Титков Николай (72') •Эльдарушев Абу-Саид
31 августа.
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