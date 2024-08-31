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Мелбет-Первая лига

«Енисей» проиграл «Балтике» из-за привоза голкипера

31 Августа 2024 • 11:58 Комментировать
Енисей
1:2
Балтика

Восьмой тур Мелбет-Первой лиги открылся поединком между «Енисеем» и «Балтикой».

Андрей Мазурин в штрафной разобрался с соперниками и бил в дальний угол, и защитник у ленточки помог голкиперу отбиться. А вскоре прошла красивая комбинация «Балтики», в заключительной стадии Юрий Ковалёв слева прострелил во вратарскую, а Кирилл Никишин не мог промахнуться - 0:1. Александр Ломакин ответил плотным ударом в ближний угол - с большим трудом парировано.

Второй тайм  начался с чудовищного ляпа голкипера «Енисея», после паса назад от Томаса Рукаса Станислав Антипин пропустил мяч между ног - 0:2. В концовке Даниил Григорьев с правого края штрафной отдал под удар Ломакину - 1:2.

«Балтика» с 13 очками делит третье место с «Торпедо», «Енисей» - 11-й.

Протокол игры  
Енисей1:2Балтика
  23'Никишин Кирилл (0:1)
  48'Рукас Томас (0:2)
(1:2) Ломакин Александр85'  
Антипин СтаниславГилязетдинов АртурШиряев Максим 74' (Григорьев Даниил ( 74') Рукас ТомасМасловский АлександрЛайкин Максим 60' (Шипунов Тимофей ( 60') Чуканов Андреа  3'Ломакин АлександрМазурин Андрей  74'Самойлов Денис  56' 60' (Тихонов Денис ( 60'Ушатов Кирилл 74') Молтенинов Илья 60' (Батырев Амир ( 60')
Запасные: Тихонов МихаилЛуташев ВладиславНадольский АлександрСавельев МаксимШамов ЕгорДенисов РоманБогатырев Никита
Свинов ИльяГассама НатанОсипов АлександрАндраде КевинКовалёв Юрий 58' (Терентьев Денис ( 58') Саусь Владислав 88' (Мохаммад Амир ( 88') Пряхин СергейГлушков Никита Андреевич 72' (Петров Илья ( 72'  90') Аванесян ТигранНикишин Кирилл 72' (Титков Николай ( 72') Эльдарушев Абу-Саид
Запасные: Бозов НикитаБориско МаксимБегун ДмитрийКалачёв ИльяКамаев НиколайЛюбаков ЕгорФернандес Алекс IIСтефанович Илья
31 августа.
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Балтика Енисей

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Рискованная ставка и прогноз на матч Енисей – Балтика Мелбет-Первой лиги – 31 августа 2024
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