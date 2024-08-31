«Енисей» проиграл «Балтике» из-за привоза голкипера

Восьмой тур Мелбет-Первой лиги открылся поединком между «Енисеем» и «Балтикой».

Андрей Мазурин в штрафной разобрался с соперниками и бил в дальний угол, и защитник у ленточки помог голкиперу отбиться. А вскоре прошла красивая комбинация «Балтики», в заключительной стадии Юрий Ковалёв слева прострелил во вратарскую, а Кирилл Никишин не мог промахнуться - 0:1. Александр Ломакин ответил плотным ударом в ближний угол - с большим трудом парировано.

Второй тайм начался с чудовищного ляпа голкипера «Енисея», после паса назад от Томаса Рукаса Станислав Антипин пропустил мяч между ног - 0:2. В концовке Даниил Григорьев с правого края штрафной отдал под удар Ломакину - 1:2.

«Балтика» с 13 очками делит третье место с «Торпедо», «Енисей» - 11-й.