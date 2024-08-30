Московское «Торпедо» объявило о расставании с полузащитником Игорем Коноваловым. Футболист пополнил «автозаводцев» совсем недавно, этим летом. А в текущем сезоне он сыграл лишь в двух матчах за московский клуб, проведя в общей сложности чуть более 45 минут.

«Наш клуб и 28-летний полузащитник договорились о расторжении действующего контракта по соглашению сторон», - пишет пресс-служба «Торпедо».

Напомним, что предыдущим клубом Коновалова до перехода в «Торпедо» был «СКА-Хабаровск». Ранее выступал за краснодарскую «Кубань» и казанский «Рубин».

«Торпедо» в Мелбет-Первой лиге идёт на третьем месте по итогу семи туров.