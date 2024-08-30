Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Торпедо» объявило о расставании с Коноваловым официально

30 Августа 2024 • 18:13 Комментировать

Московское «Торпедо» объявило о расставании с полузащитником Игорем Коноваловым. Футболист пополнил «автозаводцев» совсем недавно, этим летом. А в текущем сезоне он сыграл лишь в двух матчах за московский клуб, проведя в общей сложности чуть более 45 минут.

«Наш клуб и 28-летний полузащитник договорились о расторжении действующего контракта по соглашению сторон», - пишет пресс-служба «Торпедо».

Напомним, что предыдущим клубом Коновалова до перехода в «Торпедо» был «СКА-Хабаровск». Ранее выступал за краснодарскую «Кубань» и казанский «Рубин».

«Торпедо» в Мелбет-Первой лиге идёт на третьем месте по итогу семи туров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Коновалов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Определились все 36 участников Лиги чемпионов Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Три футболиста «Спартака», из-за которых «красно-белые» проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке России Криштиану Роналду установил мировой рекорд, но не в футболе «Барселона» сделала предложение по игроку «Ливерпуля» Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля» Серхио Рамос договорился с новым клубом «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» давит на сборные в своих интересах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель «Реал» повторно потерял очки на островах Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.08.24 в 10:00
Енисей Енисей
Балтика Балтика
2.65 3.25 2.75
Видео
31.08.24 в 12:30
Уфа Уфа
Торпедо Москва Торпедо Москва
Видео
31.08.24 в 16:00
Урал Урал
Алания Алания
1.65 3.70 5.70
Видео
31.08.24 в 18:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Августа
18:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» объявило о расставании с Коноваловым официально
17:56 · Россия. Премьер-лига
«Химки» и «Балтика» договорились по Луне слухи
10:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Арсеналом»
29 Августа
20:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Итало покинул «Урал» спустя три месяца после подписания контракта слухи
18:40 · Россия. Премьер-лига
Каштанов сменил «Урал» на «Факел» официально
16:53 · Россия. Премьер-лига
Черов сменил «Факел» на «Черноморец» официально
15:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Першин: «Решение о переходе в «СКА-Хабаровск» принял за полчаса»
14:30 · Россия. Премьер-лига
В «Урал» перешёл воспитанник «Зенита»
28 Августа
13:12 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Сочи» Гуарирапа может перейти в ЦСКА 1 слухи
12:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Василенко высказался о назначении главным тренером «Черноморца»
12:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Олег Василенко назначен главным тренером «Черноморца» официально
11:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ из Хорватии официально
27 Августа
17:26 · Россия. Премьер-лига
Крицюк близок к переходу в сибирский клуб слухи
08:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стипиди раскритиковал эксперимент с системой ВАР в Мелбет-Первой лиге эксклюзив
26 Августа
21:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Родиной»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гуарирапа близок к уходу из «Сочи», клуб ищет ему замену слухи
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
В Мелбет-Первой лиге начинают тестировать ВАР официально
13:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» высказались о возможном назначении Василенко на должность главного тренера
13:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» рассказали, почему решили расстаться с Гараниным
25 Августа
21:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» уверенно обыграла «Енисей»
21:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» дожала «КАМАЗ» после ошибки вратаря в концовке
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» помешал «Торпедо» возглавить таблицу
14:44 · Россия. Премьер-лига
Капленко стал игроком «Химок» официально
13:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» обыграл «Уфу» с 1:3
12:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Писарский отметился дебютным мячом за «Сочи»
Все новости
Рекомендуем