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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Арсеналом»

30 Августа 2024 • 10:19 Комментировать
Арсенал Тула
...
СКА-Хабаровск
31.08 18:00

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» проведёт выездной матч с «Арсеналом».

В прошлом сезоне футболисты Александра Сторожука бились за выход в Премьер-лиги с «Пари НН» и потерпели неудачу. В начале этого футбольного года «оружейники» добыли четыре победы подряд, после чего попали в серию из трех ничейных результатов, но лидерство удалось сохранить.

В 10 очках позади «Арсенала» расположились хабаровчане, которые замыкают таблицу и уже успели сменить главного тренера. Между собой соперники провели 10 матчей с 2004 года, и чаще побеждали туляки: +6=2-2.

Матч стартует в субботу 18:00 по московскому времени (1:00 в воскресенье по Хабаровску). Прямая трансляция - на «VK Видео» и «Кинопоиске», а также на сайте «Матч ТВ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула СКА-Хабаровск

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