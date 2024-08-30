«СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Арсеналом»

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» проведёт выездной матч с «Арсеналом».

В прошлом сезоне футболисты Александра Сторожука бились за выход в Премьер-лиги с «Пари НН» и потерпели неудачу. В начале этого футбольного года «оружейники» добыли четыре победы подряд, после чего попали в серию из трех ничейных результатов, но лидерство удалось сохранить.

В 10 очках позади «Арсенала» расположились хабаровчане, которые замыкают таблицу и уже успели сменить главного тренера. Между собой соперники провели 10 матчей с 2004 года, и чаще побеждали туляки: +6=2-2.

Матч стартует в субботу 18:00 по московскому времени (1:00 в воскресенье по Хабаровску). Прямая трансляция - на «VK Видео» и «Кинопоиске», а также на сайте «Матч ТВ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».