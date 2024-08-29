Бразильский легионер «Урала» Итало покидает екатеринбургский клуб спустя три месяца после подписания контракта.

Итало присоединился у «Уралу» летом прошлого года в рамках аренды, а по итогу прошедшего неудачного сезона для уральского клуба подписал контракт.

«Уход Итало связан с необходимостью внести в заявку другого иностранца — Секулича», - делится телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

Напомним, что «Урал» этот сезон впервые за 11 лет проводит во втором по силе футбольном дивизионе России. В турнирной таблице Мелбет-Первой лиги у уральского клуба после семи туров второе место и 14 очков.