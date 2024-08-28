Василенко высказался о назначении главным тренером «Черноморца»

«Мы с тренерским штабом, с командой будем стараться двигаться вперед. Что касается игры, я сторонник вертикального, скоростного футбола. Поговорим с ребятами, мне хочется, чтобы мы так играли», - приводит слова Василенко пресс-служба «Черноморца».