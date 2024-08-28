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Василенко высказался о назначении главным тренером «Черноморца»

28 Августа 2024 • 12:32 Комментировать

Олег Василенко высказался о назначении на должность нового главного тренера новороссийского «Черноморца».

Специалист отметил, что «Черноморец» является большим клубом, который стремительно развивается, также он поблагодарил руководство за оказанное доверие и оперативность.

«Мы с тренерским штабом, с командой будем стараться двигаться вперед. Что касается игры, я сторонник вертикального, скоростного футбола. Поговорим с ребятами, мне хочется, чтобы мы так играли», - приводит слова Василенко пресс-служба «Черноморца».

Напомним, что 50-летний специалист сменил на посту главного тренера Вадима Гаранина.

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Олег Василенко
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