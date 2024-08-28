Олег Василенко назначен главным тренером «Черноморца», об этом сообщает пресс-служба новороссийской команды.

Сообщается, что договор заключен на два сезона с возможностью продления еще на год.

Напомним, что 50-летний специалист сменил на посту главного тренера Вадима Гаранина после неудачного старта в Первой лиге сезона-2024/25.

Последним клубом Василенко был грузинский «Телави». Ранее он руководил «Аланией», «Факелом», «Мордовией», а также курским «Авангардом».

«Черноморец» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги после семи туров. В ближайшем матче команда сыграет против «Родины» (01.09) на своем поле.