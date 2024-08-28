Понижение в классе никак не мешает приглашать иностранных игроков. За «Урал» будет играть хорватский футболист Мартин Секулич.

Долгое время футболист провел на родине, но последние два сезона играл в Болгарии. Выступая за клуб «Ботев» из Пловдива, он выиграл Кубок Болгарии. До этого трофей команда забирала уже в далеком 2017 году. Для понимания тогда Секулич ещё играл на молодежном уровне.

25-летний футболист решил выступать в «Урале» под 17-м номером. Кстати, в свое время Мартин уже становился лучшим бомбардиром ФНЛ. Просто так совпало, что второй по силе дивизион Хорватии носит такое же название. Контракт с футболистом подписан до лета 2026 года. Сейчас «Урал» идет на втором месте и безусловно будет стараться вернуться в элиту.