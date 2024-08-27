Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал частичное внедрение системы ВАР в Мелбет-Первой лиге (только на домашних матчах «Черноморца» и «Родины»).

- Почему выборочно? На стадионах «Родины» и «Черноморца» есть оборудование, потому что там хозяин частник и там хозяин частник, они его поставили? Но как можно такое вводить, если все остальные 16 команд лиги ущемлены оказываются? Тогда обратитесь в РФС за помощью, чтобы на стадионах всех клубов это оборудование было. Выходит, что «Родина» и «Черноморец» смогут отправлять свои письма в ЭСК, но другие клубы – нет. Я считаю, что должно быть или всем, или никому. Но у нас опять получается двоякая система: кому-то есть, а кому-то нет, – возмутился Стипиди.

При системе ВАР уже прошёл домашний матч «Родины», в котором она сыграла вничью с «Ротором» – 2:2.